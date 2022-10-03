Три школьницы закидали батарейками иномарки во дворе многоэтажки в Нижнем Новгороде

Школьниц с батарейками засняла видеокамера в подъезде. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В последнее время развлечения детей становятся все изощреннее и все сильнее бьют по кошелькам и репутации их родителей. Так, в микрорайоне Щербинки областного центра трое девочек школьного возраста закидали батарейками припаркованные под окнами многоквартирного дома иномарки. В результате автовладельцам причинен серьезный материальный ущерб, возмещать который, скорее всего, предстоит родителям.

Доказательства деяния малолетних хулиганок утекли в сеть. Так, в интернет-сообществе «Нижний Новгород Без цензуры» опубликованы скриншоты видео, снятого на камеру в подъезде того самого многоквартирного дома. Отчетливо видно, как девочки лет 9-12 на вид забрали с лестничной площадки банку с отработанными батарейками, а затем понесли ее на верхние этажи, откуда и «обстреляли» иномарки.

Девочки взяли банку с батарейками и пошли на верхний этаж. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Также на фото зафиксирован ущерб от их действий — вмятины, царапины, трещины на автомобилях.

- Со слов автовладельцев, пострадало сразу несколько машин, но больше всех досталось Рено, у него разбито заднее стекло. Теперь всю компашку разыскивают, чтобы решить вопрос с родителями полюбовно, - написал анонимный автор.

На иномарках царапины и вмятины. Больше всех пострадал автомобиль "Рено". Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Очевидно, полюбовно договориться не получилось - владельцы иномарок поспешили обратиться в правоохранительные органы и сообщить о случившемся.

- 1 октября в городской отдел полиции № 6 поступило два сообщения от граждан по фактам повреждения автомобилей иностранного производства, припаркованных во дворе жилого дома, расположенного в Приокском районе областного центра, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Сейчас полицейским предстоит не только найти виновниц произошедшего и их родителей, но и установить все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по каждому из обращений проводятся проверки. К слову, на фотографиях видно, что автомобилей под окнами не два, а гораздо больше, поэтому и заявлений может быть больше, да и сумма ущерба может оказаться внушительной.

Напомним, ровно месяц назад аналогичный случай произошел в Автозаводском районе города. Четверо детей буквально изуродовали две дорогих иномарки. Ребята попрыгали на крыше и на капоте, разломали фонари, закидали автомобили камнями, оставили множество вмятин и царапин. Только по одному из автомобилей ущерб составил более 1 миллиона рублей. Повеселились.