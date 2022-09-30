Новые акции в многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья».

1. АКЦИЯ «Прием невролога за 1100 рублей» в Нижнем Новгороде

Самая частая проблема, с которой пациенты обращаются к врачу-неврологу – это головная боль или некомфортные ощущения в спине, шее и других частях тела.

В Нижнем Новгороде до конца октября можно попасть на первичный прием к врачу-неврологу по сниженной цене.

Стоимость приема без скидки 1430 рублей, со скидкой – 1100 рублей.

*Срок действия акции – по 31.10.2022 г.

2. АКЦИЯ «Прием гинеколога и УЗИ матки и придатков за 1900 рублей» в Нижнем Новгороде

Многие гинекологические заболевания протекают бессимптомно, поэтому очень важно вне зависимости от жалоб время от времени проверять женское здоровье.

Мы предлагаем комплексное обследование, которое включает прием гинеколога и УЗИ матки, яичников и маточных труб.

Стоимость без скидки 2560 рублей, со скидкой – 1900 рублей.

*Срок действия акции – по 31.10.2022 г.

3. АКЦИЯ «Лабораторные исследования по воскресеньям со скидкой 20%!»

Акция действует на все анализы без исключения!

*Срок действия акции: по 31.12.2022 г.

Подробности по тел. (831)266-69-42 или на сайте https://novgorod.alfazdrav.ru/actions/

КОНТАКТЫ

Многопрофильная клиника

«Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, Максима Горького, 48/50

Телефон: (831)266-69-42

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/

«Вконтакте»: https://vk.com/alfazdravmoscow

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Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.