Талант, сноровка, выдумки полёт

Слесари-сборщики авиационных приборов Андрей Баженов (цех №42), Евгений Сабуров (цех №49)

24 сентября в АО «АПЗ» на общезаводском конкурсе профмастерства «Золотые руки» имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина выявляли лучших молодых рабочих.

В 21-м конкурсе приняло участие 88 приборостроителей в возрасте до 30 лет. Состязания проходили по 11 профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, наладчики станков и манипуляторов с ПУ (токарная и фрезерная группы), слесарь-сборщик авиационных приборов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электроэрозионист, шлифовщик. Каждый участник продемонстрировал теоретические знания и практические навыки работы.

На решение 30 теоретических вопросов в тестовой форме отводилось 30 минут. Ежегодно задания обновляются на 20%.

– Участвую в конкурсе 4-й раз. Теория была несложная, я встречаюсь с ней ежедневно и применяю на практике. Как и все токари, к конкурсу приготовил необходимые в работе резцы. Полчаса на подготовку, и приступлю к практическому заданию, – поделился токарь цеха №65 Илья Хамбиров.

На выполнение практической части для каждой профессии свое время: токари должны уложиться за час, электромонтеры и слесари-сборщики – за полтора часа, монтажники РЭАиП – за три. Большинство справляется раньше, но главным критерием оценки все-таки является не скорость, а качество.

– Сегодня монтажники собирали светомузыкальную установку, – рассказала член жюри ведущий инженер-технолог службы главного технолога Елена Бровкина. – Практически все сдали работы в течение полутора часов. Качество изделий хорошее.

Наравне с молодыми рабочими в конкурсе традиционно участвуют студенты – пять учащихся из АПК и двое из АКТТ. Они пробовали свои силы в четырех профессиях: токарь, монтажник РЭАиП, наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа) и электромонтер.

– Немного волновался на теории и долго отвечал на вопросы. Трудно было сосредоточиться в новой обстановке, – поделился Александр Кощеев, студент АКТТ по специальности слесарь-электрик.

Пока на участках кипела работа, в коридоре за своих участников переживали наставники.

– Готовила к конкурсу Ксению Парамонову, волнуюсь за нее. Хочется, чтобы она качественно выполнила задания, – поделилась Юлия Еляхина, монтажник РЭАиП цеха №41.

– Самой поучаствовать в конкурсе не удалось, пришла на завод в 30 лет, – рассказала монтажник РЭАиП Наталья Литус. – Но благодаря Светлане Веденеевой, моей подопечной, я приобщилась к «Золотым рукам». Желаю Светлане победы!

Конкурс среди слесарей-инструментальщиков. Рабочие цеха №65 Артём Пивоваров, Денис Бутусов, Евгений Кондаков

Нелегко было справиться с волнением новичкам конкурса.

– Впервые участвую в «Золотых руках». Дома повторяла теоретические записи, по которым сдавала на разряд, – поделилась Марина Шипулина, шлифовщик цеха №65. – На практике было тяжело, ведь пришлось работать в другом цехе и на другом станке.

Награждение победителей и призеров конкурса профмастерства «Золотые руки» состоялось в конференц-зале предприятия 30 сентября.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина