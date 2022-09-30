Удачный дебют

Золото волейболистов и бронза гиревиков – с таким результатом вернулась команда Арзамасского приборостроительного завода с XIII Спартакиады предприятий, входящих в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Спартакиада прошла с 23 по 25 сентября в городе Чехов Московской области. В ней участвовало 16 команд. Арзамасские приборостроители впервые приехали на эти большие соревнования. В команду были отобраны 17 заводчан: восемь волейболистов, по три человека для участия в гиревом спорте, настольном теннисе и стрельбе из пневматической винтовки.

На открытии присутствовало более 300 человек. Поддержал заводских спортсменов генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, который пожелал им успехов на стартах.

Волейбольная команда АПЗ в своей подгруппе выступила без поражений и в финале со счетом 2:1 выиграла у ГосМКБ «Вымпел». В результате – первое место. Эта победа дает право заводским волейболистам в следующем году участвовать в группе сильнейших. В составе команды были: Артём Вовк, Дмитрий Кашников (цех №37), Николай Миронов, Дмитрий Турутов, Евгений Ванюшин (цех №49), Сергей Першин (цех №56), Руслан Барышников (цех №64), Евгений Панькин (цех №41).

Отличились приборостроители и в гиревом спорте, где завоевали сразу две бронзы в личном зачете. В группе тяжелоатлетов до 90 кг Сергей Латыпов (цех №49) поднял гирю 96 раз, в группе свыше 90 кг Илья Теплов (отдел бизнес-анализа) – 105 раз. В общекомандном зачете в этом виде спорта приборостроители на 5 месте.

В настольном теннисе у команды АПЗ – 9 место, в стрельбе – 14-е.

По результатам всех соревнований команда приборостроителей заняла 9-ю строчку в турнирной таблице.

Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:

– Мы хорошо выступили в тех видах спорта, которые практикуются у нас ежегодно в рамках заводской спартакиады. Соревнования по стрельбе в нее не входят, в следующем году включим их, чтобы нарабатывать опыт.

9 место из шестнадцати – это достойный результат для первого раза. Планируем принять участие и в следующем этапе спартакиады Концерна – по мини-футболу, плаванию, шахматам и легкой атлетике. Он пройдет в мае, время на подготовку у нас есть.

Наталья Глазунова

Фото Геннадия Рыбака