Юбилейные торжества, рост инвестиций и благоустройство: Как изменилась Нижегородская область за пять лет губернаторства Глеба Никитина

Глеб Никитин отметил пятилетний юбилей на посту губернатора Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В сентябре 2017 года исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области стал Глеб Никитин, прежде занимавший пост первого заместителя министра промышленности и торговли России. Спустя год по итогам выборов он стал главой региона официально, набрав свыше 67% голосов. «Комсомолка» вспомнила самые яркие события за пять лет его губернаторства и выяснила, как изменилась Нижегородская область за это время.

Масштабные мероприятия

На это время выпало сразу два грандиозных события – чемпионат мира по футболу в 2018 году и 800-летие Нижнего Новгорода в 2021-м. К первому из них Никитину пришлось готовиться буквально с порога: подгонять подрядчиков, следить за своевременной сдачей спортивных объектов и участвовать в их открытии. Результат превзошел все ожидания – чемпионатом остались довольны и футболисты, и наводнившие улицы города иностранцы, и окунувшиеся в этот спортивный праздник нижегородцы.

Правда, долго почивать на лаврах не пришлось. Едва успели отгреметь крики спортивных трибун, как началась подготовка к новым торжествам – юбилею Нижнего Новгорода. И если в случае с чемпионатом Глебу Никитину пришлось скорее доводить до ума начатые проекты своего предшественника, то празднование 800-летия - это целиком его проект. И проект этот удался на славу – достаточно сказать, что гала-шоу «Начало нового» завоевало самую престижную международную награду в области индустрии событий The Best Events Awards World. Российское событие стало лучшим в мире в категории «Культурное музыкальное и спортивное событие».

Благоустройство

Реконструированные набережные, скверы, улицы – это, пожалуй, самое главное изменение в Нижнем Новгороде за последние пять лет. Специально к юбилею была реализована масштабная инфраструктурная программа, в рамках которой было благоустроено 11 исторических территорий и 84 общественных пространства во всех районах города, восстановлено 100 объектов культурного наследия. На многих объектах инфраструктуру пришлось воссоздавать практически с нуля. В частности, к 800-летию в городе было реализовано пять крупных инфраструктурных проектов, в том числе реконструкция кремля и обновление парка «Швейцария».

Благоустройство в городе затрагивало не только отдельные объекты, но и целые улицы. Благодаря этой работе к юбилею полностью преобразились территории Нижегородской ярмарки, набережной Гребного канала, Александровского сада, Стрелки, набережной Федоровского и многих других исторических частей города.

Дороги

Столь же масштабное обновление ожидало и нижегородские дороги. Причем многие развязки и объездные трассы за это время были построены с нуля. Одним из самых ярких примеров стала дорожная развязка в Ольгине, запущенная в августе 2021 года. Благодаря ей ушли в прошлое многочасовые пробки на въезде в город со стороны Арзамаса и Богородска. В этом году настоящим прорывом стало открытие движения по развязке на улице Циолковского, что заметно облегчило дорожную ситуацию в этом районе.

Инвестиции

Преображение Нижнего Новгорода было не только внешним, но и внутренним. За последние годы значительно вырос приток инвестиций в регион, обеспечивая устойчивое развитие промышленности и финансовых показателей Нижегородской области. Заметили это не только внутри региона, но и на федеральном уровне. Так, в рейтинге Агентства стратегических инициатив регион за последние пять лет поднялся с 70 на 5 место. При этом четвертый год подряд Нижегородская область входит в число лидеров роста среди всех регионов страны. За это же время прирост инвестиций в регион составил 29%.

IT и наука

Еще одним важным драйвером роста инвестиций и развития города обещают стать IT – сфера и инновационные технологии. И этому направлению в регионе тоже уделяется большое внимание. В частности, в 2019 году в регионе был создан один из первых Научно-образовательных центров мирового уровня. В портфеле технологических проектов НОЦ уже более 100 инновационных проектов.

И работа в этом направлении продолжается. Одним из самых многообещающих считается проект ИТ-кампуса, который планируется возвести к 2025 году. На этот проект будет потрачено 30 млрд рублей. На выходе получатся новые учебные пространства и жилые корпуса на двух территориях в верхней части города, общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь будут проходить обучение свыше 1,5 тысяч айтишников.

Пандемия

Реализация всех этих проектов пришлась на весьма сложные времена. Последние два года регион, как и вся страна, прожили в условиях пандемии коронавируса. Это стало огромным вызовом и для системы здравоохранения, и для социальной сферы, и для экономики области. Тем не менее, даже в таких условиях удалось многое сделать. Одним из самых важных направлений стал капитальный ремонт медицинских организаций. Причем с каждым годом число объектов, отремонтированных по этой программе, только увеличивается. Если в 2017 году в регионе капремонт был проведен в 25 больницах, то в этом году планируется привести в порядок уже 214 больниц. Одним их самых масштабных стал проект капремонта детской областной больницы, на который было выделено 1,9 миллиарда рублей.