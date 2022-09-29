Более 50 млрд рублей направят на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Более 50 миллиардов рублей будет направлено на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в ближайшие пять лет. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Масштабный долгосрочный проект предусматривает как обновление подвижного состава, так и ремонт инфраструктуры. В ближайшие годы будет закуплено 170 новых вагонов и обновлено почти 150 километров трамвайных путей.

- Конечно, в первую очередь будут обновляться наиболее проблемные участки. Планируем, что после модернизации инфраструктуры средняя скорость трамвая увеличится на 45%, - пояснил Глеб Никитин.

По плану в исторической части города пути предлагается сделать на антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов». Это защитит объекты культурного наследия и сделает передвижение пассажиров более комфортным.

- Программа очень амбициозная, но и очень долгожданная. Такого еще не было! Но глаза боятся, а руки делают. Будем работать, - поделился губернатор.

Сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство новых станций метро. В рамках продления Автозаводской ветки появятся две станции – «Сенная» и «Площадь Свободы». Они должны быть готовы к 2025 году. Еще две станции – «Варя» и «Сормовская» - планируется построить к 2026 году. В общей сложности на развитие нижегородского метрополитена направят 56,5 миллиарда рублей – строительство будет вестись с использованием инфраструктурных кредитов. На продление Автозаводской ветки метро уйдет 35,5 миллиарда рублей, а на строительство станций «Варя» и «Сормовская», по предварительным оценкам, - порядка 19,6 миллиарда рублей.

По оценкам специалистов, с появлением новых станций пассажиропоток нижегородского метро достигнет 86 миллионов человек к 2028 году.