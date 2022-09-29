Ресторан «Абрикос» горел ночью в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Весьма неспокойной минувшая ночь выдалась для жителей улицы Красная Слобода в центре Нижнего Новгороде – здесь внезапно загорелся ресторан «Абрикос». К сожалению, во время происшествия не обошлось без пострадавших.

- Огонь вспыхнул в 22:52 28 сентября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

В результате ЧП пострадал один человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Потушить огонь удалось только спустя два с половиной часа. К тому времени ресторан выгорел на площади сто квадратных метров. В результате ЧП один человек пострадал. Погибших нет.

- В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 53 человека и 13 единиц техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Причина пожара пока устанавливается.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о серьезном пожаре на улице Артельной в Нижнем Новгороде. Там горел жилой дом, площадь пожара составила 400 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека, одна женщина погибла. Теперь из-за этого пожара в Советском районе установлен режим ЧС.

Жильцы сгоревшего дома будут временно расселены: им будут компенсированы затраты на аренду жилья. Также администрация района должна арендовать складское помещение для хранения вещей и имущества этих граждан.

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