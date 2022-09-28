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Происшествия28 сентября 2022 10:05

«Хотел вернуть, но не успел»: Нижегородец, оторвавший зеркала с восьми машин, не смог объяснить причину своего поступка

Мужчина оторвал зеркала с восьми машин на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде
Валерия МУРОМЦЕВА
Мужчину вычислили по записи с камер.

Мужчину вычислили по записи с камер.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, который в одну ночь снял зеркала с восьми машин, припаркованных во дворе одного из домов на Казанском шоссе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, на днях в отдел полиции №5 поступило 8 схожих сообщений от жителей домов на Казанском шоссе об отсутствии элементов зеркал заднего вида на их автомобилях.

Сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место происшествия, просмотрели запись с камер видеонаблюдения, расположенных на фасадах зданий. Стражам порядка удалось вычислить и установить личность предполагаемого злоумышленника, вскоре 43-летний мужчина был задержан.

Подозреваемый признался в содеянном и выразил готовность возместить ущерб потерпевшим, но пояснить мотивы своего поступка он не смог.

- Снял зеркала с автомобилей. Никакой цели коммерческой не было. Я взял с собой, хотел вернуть, но уже не успел, - рассказал нижегородец в отделении полиции.

Похищенные зеркала были найдены и изъяты в гараже задержанного. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящий момент ведётся следствие. В случае подтверждения вины нижегородцу может грозить до 5 лет тюрьмы.

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