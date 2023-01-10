Нижегородские баскетболисты «Пари НН» досрочно вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ

Нижегородская команда занимает 5 место в турнирной таблице. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» досрочно получила место в плей-офф Единой лиги ВТБ. После недавней гостевой победы над командой «Локомотив-Кубань» со счетом 63:73 нижегородцы оказались на пятой строчке турнирной таблицы и гарантировали себе место в первой шестерке.

В группе «А» вместе с «Пари НН» подобрались сильнейшие российские клубы — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА и «Локомотив-Кубань». Нижегородской баскетбольной дружине предстоит побороться с ними за места в регулярном чемпионате и определиться с оппонентами на четвертьфинал. Каждый из этих соперников способен нанести сокрушительное поражение, поэтому игры предстоят сложные, но вместе с тем яркие и интересные.

В группе «В» тем временем оказались «Парма-Пари», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана» и «Минск». Здесь развернется настоящая битва на выбывание, ведь только две команды продолжат игру в плей-офф, а остальные завершат сезон.

К слову, игры второго этапа регулярного чемпионата будут проходить с 28 января по 26 марта. В соответствии с действующими правилами Лиги, на этом этапе будут учитываться очки, набранные на предыдущем.

Итоговое расписание станет известно позднее, а пока подопечных Зорана Лукича ожидает еще три игры в рамках первого этапа. Ближайшая из них состоится в Нижнем Новгороде 10 ноября. В 19:00 в стенах «Нагорного» нижегородская команда встретится с лидером турнирной таблицы — столичным ЦСКА. Хозяева выйдут на паркет заряженными после недавней победы и просто так не отдадут сопернику очки. Именно поэтому предстоящая игра обещает быть одной из самых жарких в сезоне.