«Лунный свет отражался в облаках»: Редкое природное явление наблюдали в Нижегородской области

Редкое природное явление наблюдали в Нижегородской области. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Аномальные морозы принесли в Нижегородскую область не только небывалые холода, но и невероятные по своей красоте природные явления. Всего несколько дней назад горожане любовались солнечным гало, а вот теперь настала очередь и лунного.

Необычными снимками нижегородцы вовсю делятся в социальных сетях. Уже известно, что гало наблюдали в Выксе, Павлове и самом Нижнем Новгороде.

- Лунный свет отражался в облаках, - романтично описывают увиденное нижегородцы. – Это очень красиво!

По словам специалистов, несмотря на весь фантастический вид лунного гало, ничего сверхъестественного в этом явлении нет. Как объясняют синоптики, Причиной появления гало являются кристаллы льда в перистых облаках, которые преломляют и отражают лунный свет.

Чаще всего такое явление можно наблюдать во время полнолуния и сильных холодов. Так что виной всему аномальные морозы, установившиеся в регионе. Судя по всему, в ближайшие дни нижегородцы вновь смогут любоваться лунным гало, ведь впереди еще более сильные морозы. В ближайшие сутки столбики термометров в некоторых районах области могут опуститься до -40 градусов.