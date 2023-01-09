Двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке на улице Усилова в Нижнем Новгороде.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Серьезный пожар случился в девятиэтажке на улице Усилова в Нижнем Новгороде утром 9 января. Пострадали двое детей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
- Сообщение о пожаре поступило в 9:05. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1-БИС. На месте работали 45 человек и 13 единиц техники, - сообщили в ведомстве.
Подъезд оказался сильно задымлен, поэтому сотрудниками МЧС было эвакуировано 32 человека, в том числе четверо детей. Двое детей – 10-летний мальчик и 13-летняя девочка – надышались дымом, и им потребовалась медицинская помощь. Пострадавшие дети были доставлены в больницу.
Пожар в квартире удалось потушить лишь спустя час. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причина устанавливается.