Культурно-просветительский центр имени А.Д. Сахарова открылся в здании бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде

Академия создана госкорпорацией «Росатом». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Торжественное открытие культурно-просветительского центра «Академия «Маяк» имени А.Д. Сахарова» состоялось в Нижнем Новгороде. Площадка притяжения для инженеров, предпринимателей, айтишников, ученых и идейных нижегородцев расположилась в здании бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной. Академия создана госкорпорацией «Росатом».

Большой зал. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я помню, что в начале 80-90-х шёл разговор о создании здесь молодёжного клуба, в 90-е и начале нулевых поговаривали, не продать ли здание бизнесу и создать коммерческое пространство. Однако что-то эти инициативы сдерживало, а когда начали реализовывать программу, связанную с 800-летием Нижнего Новгорода, пришла идея не просто восстановить и украсить задние, но и наполнить его новым содержанием, – рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Площадка приспособлена для взаимодействия искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Академия станет не только корпоративным кадровым центром по подготовке руководителей и специалистов для «Росатома», здесь также будут проводиться конференции, образовательные и просветительские мероприятия для нижегородцев. В новом культурно-просветительном центре можно будет наблюдать за взаимодействием искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

Академия станет корпоративным кадровым центром по подготовке руководителей и специалистов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В последние годы в Нижнем Новгороде было реализовано огромное количество проектов по благоустройству и реставрации, но одним из наиболее знаковых стал процесс восстановления здания «Маяк». Долгое время этот памятник архитектуры пустовал: историческая плитка осыпалась с фасадов, кирпич либо был утрачен, либо крошился.

Долгое время этот памятник архитектуры пустовал. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Торговый дом комплекса банка Рукавишникова – именно в нем с 1915 года располагалось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие - было решено спасать. Так, в здании были укреплены стены, восстановлены утраченные элементы, а также лепной декор, металлические элементы пинаклей. Рабочие заменили дефектную плитку на новую, которая ничем не отличается от исторической по составу и размеру.

Как раньше выглядело здание "Маяк" внутри. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Был отреставрирован фасад здания, затем началась реставрация главной входной группы, лестниц и внутренних помещений. Полностью были восстановлены конструкции и элементы исторического лифта, а голубую настенную плитка вокруг него воссоздали по историческим аналогам. Также был добавлен небольшой арт-элемент в виде панно со словами «наука, знание, атом, интеллект», сделанными из кирпича 19 века. В результате кропотливой работы реставраторов исторический облик объекта культурного наследия удалось вернуть.

Лифт. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Сейчас памятник восстановлен, и «Маяк» засверкал новыми красками. Здание стало одним из самых знаковых объектов речного фасада Нижнего Новгорода. Все, кто проходят на лодках, теплоходах и судах по реке вдоль города, восхищаются этим зданием, оно светится и радует глаз, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Здесь не просто восстановили стены, провели реставрацию, но и вдохнули жизнь.

Гости торжественного открытия. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В обновленном здании «Маяка» появилась выставка, рассказывающая о жизни академика Андрея Сахарова. Она расположилась прямо на стенах одного из коридоров. На втором этаже место нашлось не только для аудиторий и залов для проведения конференций, но и для фотозон с яркими проекциями. На третьем этаже размещен большой зал с шикарной сценой, также есть и место для тихого отдыха – библиотека с креслами. Специально для гостей в центре продуманы ячейки для зарядки телефонов, там можно оставить свой мобильный, закрыть дверцу на ключ и не бояться за сохранность гаджета.

Ячейки для зарядки телефонов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На первом этаже «Маяка» обнаружилась интересная инсталляция. В небольшой треугольной комнате, стены которой полностью состоят из экранов, транслировалась проекция о большом взрыве и возникновении нашей вселенной.

На открытии культурно-просветительского центра должна была присутствовать внучка академика Сахарова Марина Сахарова-Либерман, но она не смогла приехать, поэтому прислала поздравительное письмо.

Здание не только восстановили, но и наполнили новой жизнью. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я надеюсь, что академия «Маяк» станет местом встречи для ученых, готовых развивать науку, совершать новые открытия и делать мир лучше для всего человечества, – резюмировала в своём послании Марина Сахарова-Либерман.

В "Маяке" будут проходить конференции и различные мероприятия. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

К слову, академия «Маяк» уже заняла свое место в жизни Нижнего Новгорода. В 2021 году здесь проходил Марафон науки и технологий HomoScience, а в конце того же года академии было присвоено имя Андрея Дмитриевича Сахарова, что стало финальным аккордом в праздновании 100-летнего юбилея ученого.

Зал с проекцией. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

СПРАВКА «КП»

Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911–1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова.

Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает к готической традиции: здание украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году здесь разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем – фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением «Маяк».

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