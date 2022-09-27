Пять лет втиралась в доверие: интернет-знакомая из Москвы «развела» сердобольную нижегородку на 1,5 млн рублей

В Москве задержали мошенницу, обманувшую нижегородку на 1,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские полицейские задержали жительницу Москвы, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области.

Жертвой обмана стала 52-летняя жительница поселка Новосмолинский Володарского района. Потерпевшая рассказала, что в 2017 году познакомилась с москвичкой, которая в процессе общения представлялась сотрудником различных ведомств и организаций. Ранее не судимая 51-летняя женщина с момента знакомства старалась установить дружеские отношения с потерпевшей, отправляя ей фотографии из офисов и рабочих помещений.

Узнав о том, что сын нижегородки продал автомобиль, интернет-знакомая предложила инвестировать деньги с продажи и положить их на свой «платиновый» счет.

- Ей я отдала эти деньги. Позже она написала расписку, но она была составлена неправильно. Несколько раз я просила ее переделать, но она постоянно ссылалась на свою занятость. Потом попросила взять кредит, мол, у нее проблемы с ипотекой. Мы люди открытые, все-таки дружим, она меня столько раз выручала, и я без задней мысли согласилась, - рассказала потерпевшая в полиции.

Таким образом подозреваемая уговорила оформить три кредита в разных банках на свое имя с обещанием, что будет отдавать деньги по частям. Спустя некоторое время женщина перестала выходить на связь.

По данным регионального управления МВД, общий размер ущерба составил 1, 5 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничества в особо крупном размере».

Злоумышленница была задержана в Москве, где она проживала. У следствия есть основания полагать, что от действий аферистки могли пострадать еще несколько жителей Нижнего Новгорода.

Подозреваемая может получить срок до 10 лет лишения свободы.