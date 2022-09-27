«Это огромные деньги, которые в сегодняшней ситуации надо экономить»: Нижегородские депутаты усомнились в многомиллионных тратах на городовых

Уличные дежурные в исторической форме появились в Нижнем Новгороде весной 2022 года. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородские депутаты усомнились в целесообразности многомиллионных трат на проект «Новый городовой». Такое мнение высказал заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 26 сентября.

По словам чиновника, он получал много писем от нижегородцев с просьбой проверить, как расходуются средства при реализации этого проекта, поэтому лично посетил фирму, которая оказывает данные услуги, и ознакомился со сметой расходов.

- Я ее [смету] посмотрел, она соответствует действительности. Были замечания по расходам на аренду помещений – 180 тысяч в месяц, но они снизили сумму в 2 раза, - заявил Павел Сатаев.

Городовые присматривают за порядком и помогают людям. Фото: Мария СОРОКИНА

Депутат считает, что работу городовых надо сделать более понятной, прозрачной и доступной для контроля: например, отслеживать их перемещение с помощью GPS-навигации, четко прописать функционал. Кроме того, сомнения у депутата вызвала целесообразность больших трат на этот проект: на содержание городовых необходимо выделить из бюджета Нижнего Новгорода еще порядка 23 млн рублей.

- На самом деле это огромные деньги, которые в условиях сегодняшней ситуации надо экономить. Сейчас для городовых надо покупать осеннюю и зимнюю форму – это опять затраты, а туристов у нас становится все меньше в зимнее время. Может быть, до Нового года как-то дотянуть, а дальше посмотреть целесообразность, и возобновить [проект] уже весной, - предложил Николай Сатаев.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявлял, что городовые продолжат патрулировать улицы Нижнего Новгорода зимой – исключением может стать лишь Нижневолжская набережная, где в холодное время года мало туристов.

Городовые в исторической форме образца 19 века появились на улицах Нижнего Новгорода в мае 2022 года. Они выполняют функцию уличных дежурных, и в их задачи входит следить за порядком и оказывать помощь людям в затруднительных ситуациях. В настоящее время городовые уже работают на Большой Покровской, улице Рождественской и Нижневолжской набережной. Каждый городовой закреплён за каким-то конкретным участком туристических маршрутов. При необходимости он может оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию или ответить на вопросы жителей Нижнего Новгорода или туристов.

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