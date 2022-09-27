Городская клиническая больница № 40.

Сегодня Городская клиническая больница № 40 – это многопрофильная клиника, где внедряются новые медицинские технологии и оказывается квалифицированная медицинская помощь в соответствии с высокими мировыми стандартами. Возглавляет динамично развивающееся учреждение главный врач – Мануйленко О.В.

В составе учреждения:

Многопрофильный стационар

Областной перинатальный центр

Женская консультация

Лечебно-диагностическая служба

Взрослая поликлиника

Детская поликлиника

В клинике оказывается экстренная, плановая и консультативная помощь пациентам по следующим направлениям:

- Абдоминальная хирургия - все виды оперативных малоинвазивных вмешательств на желудочно-кишечном тракте, в том числе реконструктивные -реконструктивные, бариатрические операции при морбидном ожирении, пункционные вмешательства под ультразвуковой навигацией, протезирующие операции при грыжах брюшной стенки, малоинвазивные операции при прободных язвах, при патологии терминального отдела холедоха и холедохлитиазе - ХДА из минидоступа, проводятся операции приэутиреоидном токсическом зобе и кистах шеи.

- Сосудистая хирургия –на базе клиники функционирует городской флебологический центр - все виды флебэктомий, реконструктивные операции при постромботической болезни нижних конечностей.

- Колопроктология и гнойная хирургия выполняем следующие виды оперативных вмешательств - при хроническом колостазе и воспалении толстой кишки (язвенной болезни Крона), выполняются операции LIFT при сложных свищах прямой кишки, дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом и мукопексией (операция HAL-RAR), проводятся операции реваскулиризирующейостеоперфорации при синдроме диабетической стопы, также широко внедрены оперативные вмешательства такие как какмезоректумэктомия, расширеннная латеральная лимфаденэктомия при онкологических заболеваниях прямой кишки, нервносберегающие и сфинктеросберегающие операции при онкологических заболеваниях прямой кишки.

- Нейрохирургия - транпедикулярная фиксация позвоночника, микрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков, реконструктивные и восстановительные операции на периферических нервах, малоинвазимные операции при хронических внтуричерепных гематомах, пластические операции по замещению дефектов костей свода черепа, дрецепциядугоотросчатых суставов при выраженом болевом синдроме при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника.

- Травматология и ортопедия - основные виды остеосинтеза переломов, эндопротезирование крупных суставов, реконструктивные операции при патологии стоп, малоинвазивные артроскопические оперативные вмешательства на коленном и плечевом суставе, протез синовиальной жидкости при артрозах (внутрисуставноевведение гиалуроновойкислоты).

- Урология –командой профессионалов выполняются все виды оперативных вмешательств по профилю урология:при мочекаменной болезни, заболевании почек, различных новообразований мочеполовой системы, заболевании мужских половых органов, врожденных аномалий развития органов мочеполовой системы, (ТУР простаты, мочевого пузыря). В том числе высокотехнологичная медицинская помощь.

- Акушерство и Гинекология – Областной перинатальный центр, который представляет собой крупный медицинский комплекс, оказывающий плановую и круглосуточную экстренную специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, пациенткам высокой степени перинатального риска г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В центре доступен широкий спектр диагностики, по индивидуальным медицинским показаниям консультируют врачи других специальностей нашей больницы — кардиологи, отоларингологи, эндокринологи и так далее. Введена техника органосохраняющих операций при врастании плаценты, которые позволили сохранить репродуктивную функцию 95 % родоразрешенных женщин с вышеуказанной патологией. Созданы все условия для преждевременно родившихся малышей с экстремально низким весом (менее одного килограмма). Наш Перинатальный центр оснащен самым современным оборудованием, что позволяет успешно оказывать медицинскую помощь пациентам с патологиями различной степени сложности.

Областной перинатальный центр.

В августе 2021г на базе нашей клиники открыто

- Гинекологическое отделение - оказывающее высококвалифицированную помощь, направленную на профилактику, лечение и медицинскую реабилитацию женщин при акушерской патологии до 22х недель беременности, а также в послеродовом периоде; также оказывает полный спектр медицинских услуг по:

- лечению гинекологической патологии с использованием малоинвазивных и лапароскопических операций, позволяющих достичь быстрой реабилитации и эстетического эффекта;

- выполнению органосохраняющих операций при всех видах доброкачественных новообразований, позволяющих сохранить репродуктивную функцию у молодых пациенток;

-диагностике и лечению бесплодия, ведение пациенток с осложнениями ВРТ;

-восстановлению здоровья и качества жизни женщины при сексуальной дисфункции после родов, пролапсе тазовых органов, используя новейшие малоинвазивные технологии.

Отделение анестезиологии-реанимации и отделение реанимации и интенсивной терапии – оснащенное самым современным лечебно-диагностическим оборудованием, обеспечивает проведение современного анестезиологического пособия и интенсивной терапии пациентам клиники на мировом уровне. Эффективность работы отделения достигается за счет: применения современных инструментальных методов диагностики, методов клиническо-лабораторной диагностики, в том числе экспресс-диагностики, использования в клинической практике современных принципов интенсивной терапии, мультидисциплинарного подхода к лечению пострадавших с политравмой, черепно-мозговой травмой, с хирургической и терапевтической патологией, проведение ранней реабилитации, помогают минимизировать инвалидизацию пациентов, ускорить восстановление двигательной и умственной активности. Специалисты отделения, активно использующие все передовое и рациональное, что появляется в мировой анестезиологии и реаниматологии, обладающие высоким профессионализмом, опытом, добротой, неравнодушием и милосердием ежеминутно своим трудом спасают жизни людей.

Амбулаторную помощь оказывают три структурных подразделения клиники: Взрослая поликлиника, Детская поликлиника, Женская консультация. Высокопрофессиональный коллектив единомышленников амбулаторного звена грамотно и планомерно выстраивает свою работу по реализации основных задач: профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни среди детского и взрослого населения, снижение смертности и увеличения продолжительности жизни.

Дорогим достоянием нашей клиники являются сострадательные и чуткие сердца, умелые и заботливые руки, неравнодушный подход к делу, верность призванию, самоотверженный ежедневный труд высококвалифицированного коллектива.

ГБУЗ НО "ГКБ 40"

8(831)217-63-43

8(831)217-63-43 доб 949 - платные услуги, 8951-911-70-76

Сайт: www.nngkb40.ru

ВК: https://vk.com/nngkb40

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