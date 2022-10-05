18-летний водитель вылетел на тротуар и сбил пенсионерку в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел около 11:00 на улице Студенческой. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла в Нижнем Новгороде утром 5 октября: здесь легковушка вылетела на тротуар и сбила 64-летнюю женщину. Пострадавшую с различными травмами на скорой помощи госпитализировали в клиническую больницу им.Н.А.Семашко.

Инцидент произошел около 11:00 на дороге, проходящей рядом с областным судом и ведет на Окский съезд. 18-летний водитель, который получил права всего два месяца назад, ехал по улице Студенческой и вдруг не справился с управлением. Машина стала вилять по дороге, и вскоре её вовсе вынесло на тротуар, где она наехала на пенсионерку, задела фасад здания и снова оказалась на проезжей части.

Судя по видео, женщина попыталась избежать столкновения и дёрнулась в сторону, но ей это не помогло.

– Пострадавшая получила сочетанную травму головы. Её доставили в состоянии средней степени тяжести, – рассказали «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – Врачи оказывают пациентке всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По результатам экспертизы будет дана правовая оценка произошедшему, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все подробности ДТП. Однако полицейские уже возбудили административное расследование по статье 12.24 «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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