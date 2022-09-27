Нижегородец получил 5 лет колонии за попытку изнасилования женщины, снятую на домофон

Подозреваемый признал свою вину. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

5 лет колонии особого режима получил нижегородец, который попытался изнасиловать женщину у подъезда ее дома в Дзержинске. Вызвавший большой резонанс инцидент произошел в апреле этого года у одного из многоквартирных домов на улице Ситнова. Злоумышленник, угрожая ножом, попытался заставить женщину вступить с ним в интимную связь. Женщина не испугалась и стала всячески отговаривать его. Сие действо засняла установленная у подъезда камера видеонаблюдения, и преступнику уже негде было скрыться от правосудия.

- Подсудимый напал на ранее незнакомую ему 46-летнюю женщину и, угрожая убийством, приставив к шее потерпевшей нож, пытался ее изнасиловать. Свои преступные действия мужчина не смог довести до конца, поскольку в момент нападения на улицу вышел сын потерпевшей, и ему удалось скрыться. Злоумышленник был установлен и задержан следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подозреваемого нашли. Им оказался 35-летний безработный мужчина, который незадолго до этого случая проходил лечение в реабилитационном центре. Также выяснилось, что ранее он был судим за преступления против собственности.

Подозреваемый признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение по статье «Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Решение суда по этому уголовному делу еще не вступило в законную силу.