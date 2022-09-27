Нижегородские волонтеры разыскивают кошку, которая поселилась на острове под метромостом

Кошка несколько недель прожила на острове. Фото из чата группы волонтёров «Спасение кошки!»

В Нижнем Новгороде волонтеры уже несколько недель ищут белую кошку, которая поселилась на необитаемом островке, расположенном под метромостом и Канавинским мостом. В августе несчастное животное заметили рыбаки. Пушистая бегала и искала себе пропитания, ее стали подкармливать. Спустя некоторое время кошка таинственно исчезла. Сотрудники нижегородского центра «Угол» узнали обо всем лишь в сентябре и сразу же решили во что бы то ни стало найти хвостатую островитянку и пристроить ее в добрые руки.

- Это как история про мышонка Пика у Бианки, но только без хэппи энда. Оказывается, ее заметили ещё в начале августа. Тогда предпринимались попытки поймать кошку в ловушку, но ничего не вышло, - рассказала основательница и руководитель проекта «Угол» Олеся Филатова.

По ее словам, тогда никто так и не стал прочесывать остров полностью. Волонтеры «Угла» и неравнодушные граждане решили поискать самостоятельно.

- Мы связались с нашим другом, художником, Владимиром Чернышевым, у которого есть лодка, и договорились сплавиться в этот четверг на остров. Однако в понедельник от какого-то рыбака поступила информация, что кошка скончалась. В итоге, всю спасательную операцию в сообществе завернули. Ну, а мы, как-то не привыкли верить словам, нам нужны факты, - добавила нижегородка.

Волонтеры исследовали остров вдоль и поперек. Фото: "Угол НН".

22 сентября все заинтересованные в спасении животного прибыли на остров и прочесали его вдоль и поперек. Ни живой кошки, ни места ее захоронения они не нашли:

- Мы нашли лопату, но захоронения нет. Только закопанную посуду. Там есть ещё брошенный закопанный мусор. Возможно, он [рыбак] мог сложить ее [кошку] в мусорный пакет. Этого мы не знаем. Другие рыбаки тоже деталей не предоставили.

На острове нашли лопату, но не нашли захоронения. Фото: "Угол НН".

Волонтеры не теряют надежды найти кошку живой или мертвой и даже готовы координировать поисковые мероприятия:

- Было бы здорово организовать поисковой отряд волонтёров. Такой запрос тоже есть. И потребность у людей. Мы готовы взять ответственность за координацию.

С другой стороны, если кошка действительно умерла, волонтеры просят рыбаков связаться с ними и указать место захоронения.