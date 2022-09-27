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Общество27 сентября 2022 13:30

Нижегородские волонтеры разыскивают кошку, которая поселилась на острове под метромостом

В Нижнем Новгороде собирают группу по поиску кошки на острове под метромостом
Мария СОРОКИНА
Кошка несколько недель прожила на острове. Фото из чата группы волонтёров «Спасение кошки!»

Кошка несколько недель прожила на острове. Фото из чата группы волонтёров «Спасение кошки!»

В Нижнем Новгороде волонтеры уже несколько недель ищут белую кошку, которая поселилась на необитаемом островке, расположенном под метромостом и Канавинским мостом. В августе несчастное животное заметили рыбаки. Пушистая бегала и искала себе пропитания, ее стали подкармливать. Спустя некоторое время кошка таинственно исчезла. Сотрудники нижегородского центра «Угол» узнали обо всем лишь в сентябре и сразу же решили во что бы то ни стало найти хвостатую островитянку и пристроить ее в добрые руки.

- Это как история про мышонка Пика у Бианки, но только без хэппи энда. Оказывается, ее заметили ещё в начале августа. Тогда предпринимались попытки поймать кошку в ловушку, но ничего не вышло, - рассказала основательница и руководитель проекта «Угол» Олеся Филатова.

По ее словам, тогда никто так и не стал прочесывать остров полностью. Волонтеры «Угла» и неравнодушные граждане решили поискать самостоятельно.

- Мы связались с нашим другом, художником, Владимиром Чернышевым, у которого есть лодка, и договорились сплавиться в этот четверг на остров. Однако в понедельник от какого-то рыбака поступила информация, что кошка скончалась. В итоге, всю спасательную операцию в сообществе завернули. Ну, а мы, как-то не привыкли верить словам, нам нужны факты, - добавила нижегородка.

Волонтеры исследовали остров вдоль и поперек. Фото: "Угол НН".

Волонтеры исследовали остров вдоль и поперек. Фото: "Угол НН".

22 сентября все заинтересованные в спасении животного прибыли на остров и прочесали его вдоль и поперек. Ни живой кошки, ни места ее захоронения они не нашли:

- Мы нашли лопату, но захоронения нет. Только закопанную посуду. Там есть ещё брошенный закопанный мусор. Возможно, он [рыбак] мог сложить ее [кошку] в мусорный пакет. Этого мы не знаем. Другие рыбаки тоже деталей не предоставили.

На острове нашли лопату, но не нашли захоронения. Фото: "Угол НН".

На острове нашли лопату, но не нашли захоронения. Фото: "Угол НН".

Волонтеры не теряют надежды найти кошку живой или мертвой и даже готовы координировать поисковые мероприятия:

- Было бы здорово организовать поисковой отряд волонтёров. Такой запрос тоже есть. И потребность у людей. Мы готовы взять ответственность за координацию.

С другой стороны, если кошка действительно умерла, волонтеры просят рыбаков связаться с ними и указать место захоронения.

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