Главный врач нижегородской клиники «Альфа-Центр Здоровья» Ольга Орлова: «Вкладывая деньги в свое обследование сегодня, ты экономишь на лечении завтра»

Ольга Орлова, главный врач нижегородского филиала «Альфа-Центр Здоровья». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Большинство людей обращаются к врачам лишь тогда, когда их начинает что-то беспокоить или настораживать в собственном организме. И если речь заходит о здоровье, то мы стараемся доверить его настоящим опытным профессионалам, которые смогут быстро поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение. При этом хочется, чтобы прием прошел в максимально комфортной обстановке в удобное время, и желательно, чтобы все необходимые обследования можно было сделать в одном месте. Всем этим требованиям отвечает клиника «Альфа-Центр Здоровья», которая работает в Нижнем Новгороде уже более 11 лет и завоевала доверие огромного числа пациентов.

«Альфа-Центр Здоровья» - это сеть многопрофильных медицинских центров, которые работают по всей России: в Москве, Перми, Кирове, Самаре, Тюмени и многих других городах. Сама сеть клиник была открыта в 2008 году, а филиал в Нижнем Новгороде заработал в 2011-м. Медицинский центр занимает шесть этажей большого здания в центре города и обслуживает около 20 тысяч пациентов ежегодно. О том, как клинике удается держать столь высокие стандарты обслуживания, мы поговорили с главным врачом нижегородского филиала «Альфа-Центра Здоровья» Ольгой Орловой.

Здравствуйте, Ольга Викторовна. «Альфа-Центр Здоровья» открылся в Нижнем Новгороде более 10 лет назад. За эти годы в клинике побывало множество взрослых и маленьких пациентов. Вас знают в городе. «Альфа-центр здоровья» на улице Максима Горького, д. 48/50 - это 6 этажей медицинских кабинетов. Расскажите о преимуществах клиники.

- За более чем 11 лет работы мы завоевали свою часть рынка медицинских услуг. Одно из наших преимуществ - это сочетание квалифицированных докторов и высокого уровня сервиса и обслуживания. Мы открыты для пациентов всех категорий, как за наличный расчет, так и по полису ДМС. У нас представлен широкий спектр врачебных специальностей, чем мы выгодно отличаемся от многих других клиник.

Кабинет стоматологии в клинике «Альфа-Центр Здоровья». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Какие специалисты ведут прием в клинике?

- На сегодняшний день в клинике работают более 70 врачей. Помимо распространенных специальностей – таких как терапевт, хирург, невролог, онколог, гинеколог, у нас есть врачи «редких» специальностей: нефролог, гематолог, психиатр, аллерголог-иммунолог.

Есть ли в клинике врачи, которые работают с начала ее открытия?

- Есть такие специалисты, которые работают здесь уже более 11 лет. У нас очень комфортная обстановка в коллективе, мы ценим свой персонал и работаем как одна большая семья.

Какие интересные методики лечения применяются вашими специалистами?

- Те методики, которые у нас используются, уже завоевали доверие и у пациентов, и у специалистов. Сегодня в тренде именно доказательная медицина, и мы не используем какие-то неизученные методики, которые не прошли апробацию и не получили законных прав на существование в России. А методы доказательной медицины в лечении пациентов широко используются в нашей клинике. Также помимо медикаментозного лечения мы используем физиотерапевтические методы лечения - у нас очень хороший кабинет физиолечения.

При лечении и протезировании зубов применяются все самые актуальные методики и материалы, включая имплантологию. Наша клиника оснащена самым современным оборудованием, руководство сети заботится об его обновлении. В этом году мы приобрели несколько единиц оборудования, в том числе новую стоматологическую установку и УЗИ-аппарат экспертного класса, также у нас большие планы на следующий год.

На каждом из шести этажей клиники «Альфа-Центр Здоровья» пациент получит экспертную помощь. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас в моде различные медицинские чек-апы. Что это такое и проводятся ли такие обследования на базе ваших клиник?

- Помимо того, что чек-ап – это модно, это еще и очень полезно. Надо понимать, что, вкладывая деньги в свое обследование сегодня, ты экономишь на лечении завтра. Потому что выявление онкологических или каких-то серьезных хронических заболеваний на начальных этапах – это практически 90% гарантия выздоровления.

Чек-апы у нас представлены самые разнообразные: для мужчин, для женщин, для людей разных возрастов, для пациентов с определенной наследственной предрасположенностью, и все это направлено на то, чтобы обследовать организм, даже если нет жалоб, для выявления патологии на начальных этапах.

Сейчас начинается осень. В каких отделениях пациентов стало больше?

- Конечно, в последние дни мы заметили всплеск числа пациентов. Сейчас достаточно высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, повысился поток пациентов к педиатрам и терапевтам. Много пациентов осенью идет к лор-врачам. В арсенале отоларингологов есть аппарат «Тонзиллор», который успешно применяется для лечения и профилактики обострения хронических заболеваний носоглотки ультразвуком и пользуется у пациентов большим спросом. Также сейчас востребованы неврологи – после дачного сезона многие обращаются с жалобами на боли в спине.

Вы 11 лет на рынке и всегда остаетесь в ТОПе клиник. В чем главный секрет успеха многолетней успешной работы крупной частной клиники? Ведь у вас наверняка много конкурентов?

- Секрет нашего успеха состоит в сочетании высокой квалификации специалистов, нашего отношения к пациентам и того уровня сервиса и комфорта, который мы им предлагаем. Ежегодно у нас бывает более 20 тысяч пациентов – эта огромная цифра обусловлена еще и тем, что мы представляем широчайший спектр услуг. Так, например, к нам нередко приходят пациенты из других частных клиник, где нет физиоотделения. Кроме того, у нас много выгодных программ и мы очень часто проводим различные маркетинговые акции, благодаря которым пациенты могут пройти обследование и лечение, сэкономив значительные средства.

Что Вы хотели бы пожелать нашим читателям?

- Здоровья и более ответственного отношения к себе, потому что, если ты заботишься о своем здоровье, ты продлеваешь себе жизнь и свою трудоспособность, а вместе с этим повышаешь свое благосостояние.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/

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Адрес клиники: г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д. 48/50

Тел.: +7 (831) 266-68-63

E-mail: Info.nn@alfazdrav.ru

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