Карта затопляемых дорог Нижнего Новгорода: На каких улицах города самые большие лужи

Каждый раз после дождей Нижний Новгород превращается в итальянскую Венецию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый раз после дождей и во время оттепели Нижний Новгород превращается в итальянскую Венецию. Огромными лужами и колдобинами сейчас, кажется, уже не удивить ни автомобилистов, ни пешеходов, но своё здоровье и технику людям до сих пор жалко. В одно место сунешься – ноги промочишь, в другое – машина под самую крышу под воду уйдет. Такие приключения нижегородцам порядком надоели, а всё из-за того, что где-то ливнёвки сильно износились, а где-то их и вовсе нет. Проблема действительно есть, и чем дальше – тем хуже. В связи с этим «Комсомолка» вместе с читателями составила список дорог, которые нужно проходить и проезжать аккуратно.

Дорога вдоль Светлоярского озера

Лидером рейтинга самых топких мест города, куда не добралась ни одна ливневка, стала дорога вдоль Светлоярского озера. Здесь лужа всегда достигает таких размеров, что вполне может претендовать на то, чтобы ей, наконец-то, присвоили собственное имя. Либо это подтапливаемая дорога вполне может стать продолжением уже существующего озера.

- Просто Венеция. Хорошо плывем! Такие звуки природы, как будто мы на океанском лайнере плывём, - накануне во время сильного ливня видео из машины записал нижегородец Геннадий Другов.

Подновье

Вполне успешно «Посейдона» можно искать в гигантских лужах на съезде с улицы Лысогорской на обновлённую набережную Гребного Канала. Нижегородцы отмечают, что Подновье, в целом, топкое место и там часто теряются номера с автомобилей, за которыми владельцы возвращаются, когда дороги чуть просохнут. Неравнодушные местные развешивают номера на столбах и заборах.

Съезд с Лысогорской. Фото: скрин из видео от Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

- Закрытые сети ливневой канализации по улице Лысогорская отсутствуют. В настоящее время ведутся работы по разработке программы строительства сетей ливневой канализации на 10 лет с определением объектов строительства по приоритетности, - рассказали в мэрии Нижнего Новгорода.

Улица Тонкинская

Импровизированный водоемчик от раза к разу появляется и на улице Тонкинская. Там лужа раскидывается аккурат рядом со спортивной школой «‎Нижегородец»‎, школой №121 и жилыми домами. А это значит, ежедневно, утром и вечером, по этой луже то ли проходят, то ли проплывают несколько сотен ребятишек.

Потерянные номера. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Проспект Героев, 7-й микрорайон и другие места

Регулярно воду откачивают из царь-лужи, расположенной на дороге от площади Героев до кинотеатра «Москва». Характерные видео с этого участка дороги то и дело попадают в сеть.

- У нас в Седьмом микрорайоне беда просто с лужами. Вечером фонари не работают, либо их просто нет, а лужи по щиколотку. Так как уже темнеет рано, поздним вечером есть огромный шанс искупаться в лужах, просто потому что их не видно. Их не обойти, они просто огромные, так уже много-много лет, - сетует местная жительница Анастасия Степаненко.

Трудно добираться на работу и тем, кто трудится в бизнес-центре на улице Маршала Казакова, подтопления там замечают постоянно. К слову, на этой улице страдать приходится не только работягам, но и простым жителям, которые решились сходить за продуктами. Настоящее озерцо то и дело окружает местную «Пятёрочку».

Наши читатели также рассказывают, что «водные» приключения можно найти на улице Гаугеля, Кузбасском и Комсомольском шоссе, на Советской площади, а также вдоль трамвайных путей по улице Кузнечихинская и на всех пешеходных переходах нового проспекта Молодежный.

Карта затопляемых дорог Нижнего Новгорода.

КОНКРЕТНО

Где находятся места с самыми большими лужами?

- Подновье;

- Проспект Героев;

- Улица Гаугеля;

- Кузбасское шоссе;

- Комсомольское шоссе;

- Советская площадь;

- Дорога вдоль Светлоярского озера;

- Проспект Молодежный (пешеходные переходы);

- Улица Кузнечихинская (вдоль трамвайных путей);

- Съезд с улицы Лысогорской на набережную Гребного Канала;

- Улица Маршала Казакова (рядом с бизнес-центром и «Пятёрочкой»);

- Улица Тонкинская рядом со спортивной школой «‎Нижегородец»‎ и жилыми домами).

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