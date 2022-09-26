Пожарные потушили электровоз и предотвратили техногенную катастрофу под Нижним Новгородом

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Фото: Департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Стали известны обстоятельства пожара на железнодорожной станции под Семеновом. 19 сентября в четвертом часу ночи на участке железнодорожных путей у деревни Беласовка вспыхнул грузовой электровоз. В состав входило 70 цистерн с пропаном и нефтепродуктами. Кто знает, каких масштабов мог достигнуть этот пожар, если бы пламя перекинулось на цистерны. К счастью, возгорание удалось оперативно потушить.

В департаменте региональной безопасности Нижегородской области уточнили, горел именно сам локомотив, ко всему прочему, находящийся под напряжением.

- В связи с расположением горящего локомотива непосредственно около пассажирских платформ его эвакуация с помощью пожарной автоцистерны не представлялась возможной. Личным составом было проведено предварительное боевое развертывание и приняты меры по тушению электровоза имеющимися огнетушителями. Затем была организована расцепка электровоза от вагонов и перегон его подошедшим маневровым тепловозом на резервную линию, - добавили в департаменте.

После того, как опасность, что огонь перекинется на цистерны, миновала, пожарные принялись тушить горящий локомотив. В 4:25, то есть, примерно спустя полтора часа, как возгорание было обнаружено, его полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. После этого движение по железной дороге было восстановлено.

- Благодаря своевременным, оперативным и профессионально грамотным действиям личного состава 185 пожарной части 22-ОГПС не допущено распространение пожара на железнодорожные цистерны с нефтепродуктами и сжиженным пропаном, предотвращена техногенная катастрофа, - заключили в департаменте.

За проявленную отвагу и решительность к ведомственным наградам МЧС России представлены водитель пожарного автомобиля Александр Иванов, командир отделения Алексей Козырев, начальник пожарной части Александр Ледохович и пожарный Дмитрий Рябков.