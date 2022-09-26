Хоккеисты «Торпедо» провели блестящую серию в Нижнем Новгороде

Матч с "Витязем" нижегородская команда выиграла по буллитам. Фото: Мария СОРОКИНА

Новая глава в истории нижегородского хоккея пишется в стенах КРК «Нагорный». Здесь нижегородская команда «Торпедо» под руководством именитого тренера Игоря Ларионова начинает свой путь к первой строчке в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В последних трех домашних матчах команда с берегов Волги ни разу не уступила сопернику и сейчас находится на 4 строчке турнирной таблицы, причем с расположившимся на третьем месте столичным «Спартаком» у бело-синих одинаковое количество набранных очков — 16.

Вспоминаем самые яркие моменты домашней серии «Торпедо» в сентябре.

«Торпедо» - «Витязь»

Наверное, самым «валидольным» в минувшей домашней серии стал первый матч с «Витязем», который состоялся 19 сентября. Основное время закончилось ничьей 1:1, но в серии буллитов бело-синие оказались точнее. Свои шайбы забили Алексей Кручинин и Василий Атанасов.

- Всё отлично, всё супер! Полные трибуны! Когда зажимали в зоне нападения, было хорошо слышно болельщиков. Они в Нижнем круто поддерживают команду, поддерживают и гонят вперед, чтобы мы забили. Это приносит дополнительную уверенность и силы. Поэтому первое впечатление от моего первого домашнего матча отличное! Спасибо болельщикам за эту невероятную поддержку. У меня сегодня было много моментов - надеюсь, что они еще будут и в следующих играх, и я смогу отличиться и помочь команде, - сказал нападающий «Торпедо» Максим Летунов после игры.

«Торпедо» - «Трактор»

Не самым простым был матч и с соперником из Челябинска 21 сентября. Хоккеисты «Трактора» старались не уступать, и на шайбы нижегородцев отвечали своими результативными атаками. Торпедовцы не позволяли гостям почувствовать преимущество и, как итог, забили больше. Финальный счет игры — 4:3. По шайбе на счету у Максима Летунова, Даниила Веряева, Кенни Агостино и Алексея Кручинина.

- Мы сказали ребятам, что не нужно помогать сопернику, предоставляя ему большинство. Потому что там собраны люди, много лет поигравшие на хорошем уровне, люди, которые могут забить. В этом плане был небольшой «минус», который мы будем разбирать и о котором будем говорить. Но в целом это тоже рост команды, когда она проходит через такие моменты. Эти моменты будут повторяться, но желательно, чтобы не так часто, - сказал главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

«Торпедо» - «Авангард»

Финальный поединок серии у нижегородской хоккейной команды состоялся с достаточно сложным противником — омским «Авангардом». 23 сентября соперники скрестили клюшки на льду «Нагорного». В очередной раз подопечные Игоря Ларионова показали дерзкую и зрелищную игру, итогом которой стало запоминающееся поражение омичей — 4:2. Победу нижегородцам принесли попадания Марка Марина, Максима Летунова, Дениса Яна и Сергея Гончарука.

- Хорошая, боевая игра. Сегодня мы выросли, как коллектив. Показали дух и характер, и это даст стимул в будущем. Установка была, как и всегда: владеть шайбой, играть в атаку, быть сплоченными, единым целым! Спасибо нашим болельщикам, они нас гонят вперед. Сегодня атмосфера была огонь, просто космос! - поделился впечатлениями от матча защитник Марк Марин.

Таким образом, в домашней серии из трех игр нижегородская команда набрала максимальное количество очков.

В ближайшие дни «Торпедо» предстоят матчи выездной серии с петербургским «СКА», ярославским «Локомотивом» и столичным «Спартаком». Ближайший домашний матч «Торпедо» состоится 3 октября в 19:00 с «Динамо» из Минска.