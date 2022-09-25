Тарифы на ЖКУ повысят в Нижнем Новгороде 1 декабря 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индексация тарифов на ЖКУ переносится в Нижнем Новгороде с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития Российской Федерации.

1 декабря 2022 года тарифы на газ, передачу электроэнергии, водоснабжение и теплоснабжение повысятся. Но следующий перерасчет тарифов будет проведен только 1 июля 2024 года.

– Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, – пояснили в министерстве.

По опубликованным министерством данным, максимальный уровень индексации для граждан страны не превысит 9%. Так платеж с новыми тарифами на семью из трех человек вырастет на 324 рубля в месяц. Но окончательное решение об уровне индексации каждого региона в отдельности будет принимать Правительство субъекта России.

Соблюдаются ли предельные индексы, которые будут утверждены, возьмет под контроль ФАС России. Также антимонопольная служба не допустит необоснованного их превышения.

Стоит отметить, что федеральные льготы до 50% за газ действуют для определенных категорий граждан. Это, к примеру, участники ВОВ, ветераны боевых действий, герои труда. Также для пенсионеров, многодетных семей, для детей-сирот льготы по тарифу на газ устанавливают в регионах самостоятельно.

Для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты регионы сами утверждают выгодные тарифы на электроэнергию, снижая их на 30%.