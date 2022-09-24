«Торпедо» обыграло «Авангард» со счетом 4:2 в матче КХЛ Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккейный клуб «Торпедо» со счетом 4:2 обыграл омский «Авангард» в Дворце спорта «Нагорный» 23 сентября 2022 года. Таким образом, команда из Нижнего Новгорода набрала максимум очков в домашней серии матчей. Об этом сообщается на сайте ХК «Торпедо».

Соперники с первых минут активно включились в борьбу, так как у обеих команд перед стартом поединка было три победы подряд. Игра была быстрой, с минимальным количеством остановок и с максимальной направленностью на ворота.

Прорыв 1:0 произошел, когда бросок нападающего Кирилла Воронина по воротам результативно добил защитник Марк Марин.

«Торпедо» сохранило лидерство, несмотря на сильные моменты у «Авангарда» – опасный бросок нападающего, попадание в штангу.

Во втором периоде обе команды работали на запредельных скоростях. И в этот раз, несмотря на испытания от команды Омска, нижегородцам удалось остаться лидерами.

Третий этап стал достаточно результативным. Он состоял из пяти шайб. На 21-ой секунде нападающий «Авангарда» сравнял счет. Но потом удаление защитника «Авангарда» обошлось им двумя пропущенными голами. Их забросили нападающие Максим Летунов и Денис Ян. Пять минут остается до сирены, и защитник омской команды сокращает разрыв в счете. Но нападающий Сергей Гончарук смог вернуть торпедовцам необходимую дистанцию. Счет 4:2.

Итоги домашней серии игр показали отличные результаты. «Торпедо» одержало 3 победы в 3 матчах.

Итоги домашней серии игр показали отличные результаты Фото: Мария СОРОКИНА

– Это были сложные три игры. Три матча за пять дней – это непростая нагрузка для команды: как для опытных игроков, так и для молодежи. Отдадим должное команде «Авангард», которая играла в традиционной себе манере: быстро и агрессивно. Большая заслуга наших ребят, которые выдержали, несмотря на то давление, которое было во втором и в третьем периодах. И когда предоставилась возможность поиграть в большинстве в третьем периоде, эти два быстрых гола дали нам возможность взять игру в свои руки и довести ее до победы, – отметил Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.