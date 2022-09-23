Частичная мобилизация 2022 в Нижегородской области: кого коснется, кого призовут в первую очередь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В призывной комиссии по проведению частичной мобилизации в Нижегородской области рассказали, кого коснется частичная мобилизация 2022 в Нижегородской области. Соответствующие документы был опубликованы 23 сентября.

- Нижегородцам, соответствующим критериям о частичной мобилизации, необходимо явиться в военкоматы или в администрацию района 24 сентября. Это необходимо для уточнения документов воинского учета и определения возможности или необходимости мобилизации каждого конкретного человека, - сообщили в комиссии. - Решение о необходимости мобилизации будет приниматься, исходя из всех факторов, в том числе информации о вашем текущем трудоустройстве и с учетом ситуации в семье. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет (при его наличии). На месте будут уточнены ваши учётные данные и возможность вашего участия в мобилизации.

По данным Министерства обороны России, частичной мобилизации подлежат только те, кто служил в армии или получил офицерское звание при обучении в вузе. При этом в приоритетном порядке по возрасту это рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет.

- В первую очередь призываются граждане, имеющие воинские учетные специальности: стрелковые, танковые, артиллерийские, водители-механики, - заявили в комиссии.