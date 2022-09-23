Указ Глеба Никитина о проведении частичной мобилизации в Нижегородской области: официальный текст

Глеб Никитин подписал указ о проведении частичной мобилизации в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 сентября подписал указ о проведении частичной мобилизации в Нижегородской области, который налагает определенные обязательства на органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также работодателей. Документ опубликован на портале правовой информации. Приводим полный текст указа.

Указ Губернатора Нижегородской области №184 от 23.09.2022 «О проведении частичной мобилизации на территории Нижегородской области»

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»:

1. Органам исполнительной власти Нижегородской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и подведомственным им организациям:

- в пределах установленных полномочий оказать содействие Военному комиссариату Нижегородской области, военным комиссариатам муниципальных образований Нижегородской области в организации своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, в предоставлении зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации;

- освобождать работников, призванных на военную службу по мобилизации, от работы с сохранением за ними места работы (должности).

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области:

- провести уточнение документов воинского учета совместно с военным комиссариатом соответствующего муниципального образования;

- предоставить данные о сотрудниках, необходимых для обеспечения осуществления основной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), в военный комиссариат соответствующего муниципального образования;

- освобождать работников, призванных на военную службу по мобилизации, от работы с сохранением за ними места работы (должности).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Г.С. Никитин