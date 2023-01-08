Пьяного водителя «Хендай», устроившего гонки на Автозаводе, задержали. Фото: телеграм-канал «Регион-52»

Пьяного водителя «Хендай», который устроил погоню на дорогах Автозавода, задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 6 января сотрудники ГИБДД попытались остановить пьяного водителя «Хендай», но мужчина проигнорировал полицейских и продолжил гнать. Так, госавтоинспекторы начали погоню, чтобы остановить неадекватного водителя.

Сотрудники ГИБДД смогли остановить «Хендай» на проспекте Ильича в Автозаводском районе. На 36-летнего мужчину составили протокол по статье о вождении в нетрезвом виде. Также его отстранили от управления автомобилем.

Очевидцы погони записали видео задержания лихача. Кроме того, один из очевидцев произошедшего рассказал, что водитель «Хендай» при попытке оторваться от полицейских чуть не влетел в его машину. Об этом нижегородец написал в телеграм-канале «Регион-52».