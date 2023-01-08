Женщина погибла при пожаре из-за непотушенной сигареты в Нижнем Новгорода. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар унес жизнь женщины вечером 7 января в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Тревожный звонок в дежурную часть поступил 23:37: горела квартира на девятом этаже по улице Генерала Штеменко в Советском районе. На место происшествия было немедленно направлено несколько пожарных расчетов.

- Первоначальные действия были направлены на спасение людей и тушение пожара, - отметили в пресс-службе.

Из дома эвакуировали 20 жильцов, в том числе пять детей по задымленным лестничным маршам. Из них никто не пострадал.

Сам пожар был ликвидирован в 00:15 на площади 15 квадратных метров. В результате возгорания погибла 56-летняя хозяйка квартиры. Причиной пожара стала неосторожность при курении.