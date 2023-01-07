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Общество7 января 2023 13:05

Небольшой снег и -7 градусов на улице: Узнали, когда закончатся холода в Нижнем Новгороде

Сильные морозы ненадолго отступят в Нижнем Новгороде 16 января
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Рабочая неделя начнется с солнечного морозного дня

Рабочая неделя начнется с солнечного морозного дня

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Новый год начался для нижегородцев не с самых низких температур. В праздничную неделю столбики термометров опускались до -11 градусов. Но уже сегодня, 7 января, начались настоящие Рождественские морозы. Температура воздуха составляет -26 градусов. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.Погода.

На протяжении всей наступающей недели столбики термометров будут постепенно подниматься. Конечно, не до плюсовой температуры, но до более комфортной. Так, рабочая неделя начнется с солнечного морозного дня, температура воздуха опустится до -30. Ночью температура -36...-35 градусов будет ощущаться как -41 градус.

Уже в среду солнце сменят снежные тучи, а столбики термометров будут колебаться между отметками в -18 градусов и в -15 градусов.

До воскресенья, 15 января, сохранится небольшой снег. А вот холод начнет постепенно отступать.

И уже в понедельник, 16 января, в Нижнем Новгороде ожидается -7 градусов.

Но такое «потепление» продержится совсем недолго. С 17 января столбики термометров опять начнут постепенно опускаться вплоть до 25 января. Тогда на улице будет холод до -13 градусов.

В следующий раз теплая погода порадует нижегородцев уже в феврале. Так, 5 февраля температура за окном будет равна -5 градусам.

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