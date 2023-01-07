Грузовик сбил двух пешеходов и протащил их несколько метров по дороге в Нижегородской области 6 января

Водитель грузовика наехал на пешеходов в Дзержинске Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло в Нижегородской области днем 6 января. Водитель грузовика наехал на пешеходов в Дзержинске. Видео случившегося было опубликовано в телеграм-канале «Нижний №1».

Два человека пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Красноармейской. Знак «Пешеходный переход» на данном участке установлен, как и светофоры. Однако по видео с регистратора автомобиля, проезжающего по встречной полосе, видно, что светофор не работает.

В тот момент, когда пешеходы уже начали движение через проезжую часть, на них наехал грузовик. 47-летний водитель автомобиля «ГАЗон Next» не просто ни уступил дорогу пешеходам, но и несколько метров протащил их по дороге.

– В результате ДТП двое пострадавших доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о другом наезде на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Вечером 19 декабря 2022 года маршрутка сбила ребенка на переходе в Нижнем Новгороде. Ребенок в этот момент находился вместе со взрослыми. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.