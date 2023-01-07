56 туристов, замерзающих на трассе из-за сломанного автобуса, спасли в Нижегородской области в Рождество

Всех пассажиров сломавшегося транспорта забрали с места остановки на рейсовых автобусах Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

56 пассажиров, в том числе 26 детей, направлялись в экскурсионном автобусе по маршруту Москва – Ульяновск. 7 января около 03.15 автобус сделал аварийную остановку. В этот момент он находился в городе Арзамас на 86 километре трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Остановка экскурсионного автобуса была вынужденной. Следуя по маршруту, у него замерзло топливо. Из-за этого продолжение движения оказалось просто невозможным, и водитель остановился на обочине. Жители Ульяновской области оказались на улице во время сильного холода.

После сообщения об аварийной остановке, которое поступило в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции и пожарно-спасательные подразделения.

Всех пассажиров сломавшегося транспорта забрали с места остановки на рейсовых автобусах. Их доставили и разместили в трех гостиницах Арзамаса.

Туристов доставили и разместили в трех гостиницах Арзамаса Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Примерно в то же время, в 04.50, выехали два автобуса из Ульяновска, чтобы доставить туристов к местам проживания.