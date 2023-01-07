12-летний нижегородец прошел «Слепые прослушивания» в десятом сезоне шоу «Голос. Дети»

Денис Макаров выступил с песней «Я счастливый» ФОТО: скриншот записи выпуска в сообществе ВКонтакте «Голос. Дети»

12-летний Денис Макаров из Нижнего Новгорода прошел этап «Слепых прослушиваний» в десятом сезоне шоу «Голос. Дети». Он выступил с песней Юрия Паренко и Дмитрия Дубинского «Я счастливый», которая знакома многим в исполнении Григория Лепса. Выпуск программы от 6 января вышел на «Первом канале» в 21.45.

Юный нижегородец рассказал в эфире, что он не только поет, но еще рисует в стиле «графика», занимается плаванием и учится в кадетском классе, в котором у ребят развивают дисциплину и любовь к Родине.

На сцену Денис вышел с боевым настроем ФОТО: скриншот записи выпуска в сообществе ВКонтакте «Голос. Дети»

На сцену Денис вышел с боевым настроем. Все выступление он держался уверенно и артистично преподносил себя и исполняемую композицию. Отметим, что голос у юного певца очень звучный, а произношение слов четкое.

В начале выступления нижегородца на красную кнопку нажала, чтобы развернуться, певица МакSим. А уже на последних нотах Дениса также выбрал Егор Крид.

В начале выступления нижегородца развернулась певица МакSим, а на последних нотах Дениса также выбрал Егор Крид ФОТО: скриншот записи выпуска в сообществе ВКонтакте «Голос. Дети»

Сам юный нижегородец выбрал для себя в роли наставника певца Егора Крида. Так харизматичный Денис занял свое место в шоу «Голос. Дети» и перешел на следующий этап.

– Добро пожаловать в команду, – сказал мальчику певец Егор Крид.

– Ты молодец, отличное выступление, – добавила МакSим.

Когда уже можно было выдохнуть и расслабиться, Денис побежал к своей группе поддержки – семье, подруге и педагогу по вокалу.