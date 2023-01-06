Бездомный пес едва не разорвал шпица и покусал его молодую хозяйку на вокзале в Нижнем Новгороде

Огромная бездомная собака напала на девушку и ее питомца – шпица Мартина

Огромная бездомная собака напала на девушку и ее питомца – шпица Мартина – в здании Нижегородского железнодорожного вокзала днем 4 января.

– Эта бездомная собака стоит у здания железнодорожного вокзала часто и я вижу её не в первый раз, – пожаловалась пострадавшая Анна Р. в социальных сетях.

Все произошло очень неожиданно. Девушка и ее родные проходили пункт досмотра в здании пригородных касс. Мать Анны опустила шпица на пол, чтобы поставить вещи на ленту. В это время бездомная собака набросилась на Мартина и схватила его за шею.

Анна и ее родные ринулись спасать питомца. Но огромный пес крепко вцепился в шпица. Как бы хозяева не старались бороться с животным, ничего не помогало.

– От нашего ужасного громкого крика к нам подключились люди, и каким-то образом собака разжала пасть и отпустила Мартина, – рассказывает девушка.

Агрессивную собаку просто выставили за дверь.

Шпиц Мартин от зубов огромной собаки получил большую болезненную гематому в области шеи. В ветклинике поставили диагноз: укушенная рана.

Шпиц Мартин от зубов огромной собаки получил большую болезненную гематому в области шеи

Хозяйка в борьбе за спасение любимого питомца получила укушенные раны обеих кистей. Она сделала 5 уколов от бешенства и столбняка. А лечение еще предстоит.

Хозяйка в борьбе за спасение любимого питомца получила укушенные раны обеих кистей.

На следующий день девушка обратилась к дежурному железнодорожного вокзала, чтобы получить запись с камер видеонаблюдения за 4 января. Записи предоставили только для просмотра на месте.

Как сообщает Анна, по камерам было четко видно, что сотрудница транспортной безопасности железной дороги впускает бездомного пса в здание вокзала. Кроме того, когда собака напала, сотрудники транспортной безопасности не стали помогать. Только пассажиры оказали помощь.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» связалась с Анной. На сегодняшний день, 6 января, девушка чувствует себя уже удовлетворительно. Место укуса и места уколов, конечно, еще причиняют боль и дискомфорт.

– У Мартина состояние удовлетворительное, он принимает антибиотики и успокоительные. Прием пищи необходим для прохождения курса приема лекарств, поэтому аппетит удовлетворительный. Место укуса болезненное. Мартин не тактилен, на руки идет без удовольствия, – сообщила Анна.

Также девушка рассказала, что сотрудники транспортной безопасности пообещали провести профилактические работы среди сотрудников вокзала.

В Нижегородском линейном управлении МВД России на транспорте «Комсомолке» сообщили, что по данному происшествию подготовят рапорт, который будет направлен на рассмотрение как административное правонарушение.