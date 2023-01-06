Два сантехника заживо сварились в кипятке в Нижнем Новгороде 6 января

В многоквартирном деревянном доме в Приокском районе Нижнего Новгорода прорвало трубу горячего водоснабжения Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Два слесаря-сантехника выехали ночью с 5 на 6 января по обычной заявке – устранить коммунальную аварию. К сожалению, рабочий вызов оказался для мужчин трагическим.

В многоквартирном деревянном доме по улице Азовской в Приокском районе Нижнего Новгорода прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Мужчины прибыли на место и принялись за работу. Одному было 59 лет, другому – 51 год. Они начали спускаться в подвал дома, и в этот момент сломалась ветхая деревянная лестница.

Они начали спускаться в подвал дома, и в этот момент сломалась ветхая деревянная лестница Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Слесари-сантехники упали в кипяток, которым был заполнен подвал. Мужчины скончались на месте от полученных ожогов.

Следственным Комитетом по факту гибели двух слесарей-сантехников возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

Слесари упали в кипяток, которым был заполнен подвал Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства об охране труда и при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.