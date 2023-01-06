Расписание богослужений в Нижнем Новгороде на Рождество 2023

Богослужения пройдут в храмах и монастырях каждого района города ФОТО: Кирилл Барков

Рождественские богослужения начнутся сегодня, 6 января, и продолжатся 7 января. В этом году они пройдут в 62 храмах Нижнего Новгорода. Расписание богослужений появилось на сайте Нижегородской митрополии.

Богослужения пройдут в храмах и монастырях каждого района города. Это Автозаводское, Канавинское, Молитовское, Московское, Нагорное, Нижегородское, Приокское и Сормовское Благочиния.

Согласно расписанию, сначала пройдут вечерние богослужения, которые начинаются в храмах в разное время. Около 23.30 начнется Божественная литургия. В ряде храмов 7 января в 08.30 и 09.00 также пройдет Божественная литургия.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города совершит праздничное Рождественское богослужение – утреню и Божественную литургию – 6 января в 23:45 в кафедральном соборе Александра Невского.

Напомним, после Рождества до 19 января продолжаются Святки – святые дни, в течение которых отмечается праздник. В эти дни отменяется пост.

КОНКРЕТНО:

Храмы, адреса и время начала богослужений

Автозаводское Благочиние

– Приход церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая по улице Дьяконова, 15 Б – 6 января 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход церкви в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума», Молодѐжный проспект, 25Б – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.00 Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– Приход церкви в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»по улице Бахтина, 9А – 6 января 23.00 Божественная литургия;

– Приход церкви во имя Святой Троицы, по улице Фучика, 48 – 6 января 23.00 Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– Приход церкви в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, по улице Героя Смирнова, д. 71б – 6 января 23.30 Исповедь Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– Приход церкви в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных по улице Мончегорская, 17А/8 – 6января 23.30 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход церкви во имя св. блгв. кн. Георгия Всеволодовича и святителя Симона епископа Суздальского, бульвар Южный, д.18а – 6 января 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход церкви в честь Рождества Богородицы, поселок Гнилицы, по улице Рождественская, 34А – 6 января 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход церкви во имя святителя Спиридона Тримифунтского, Янтарный переулок – 6 января 23.00 Божественная литургия;

– Приход церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 19-я линия, 2А, поселок Новое Доскино – 6 января 23.00 Божественная литургия;

Канавинское Благочиние

– Кафедральный собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, (по улице Стрелка, 3а) – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход собора Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Ярмарочный проезд, д. 10) – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход храма Феодоровской иконы Божией Матери – 6 января 17.00 Вечернее богослужение7 января 10.00 Божественная литургия;

– Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери (по улице Гордеевская, д. 141А) – 7 января 00.00 Божественная литургия, 9.00 Божественная литургия;

– Приход в честь иконы Божией Матери Иверской (по улице Движенцев, д. 17М) – 6 января 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Приход храма в честь Славного Преображения Господня (по улице Интернациональная, д. 81а) – 7 января 8.00 Божественная литургия;

Молитовское Благочиние

– Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», по улице Даргомыжского, 15 В – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 7 января 00.00 Божественная литургия, 9.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход Спасо-Преображенской церкви города Нижнего Новгорода», по улице Суздальская 58 – 7 января 00.00 Божественная литургия, 8.30 Божественная литургия;

– Храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы, по улице Трамвайная, д. 79 – 7 января 00.00 Божественная литургия;

– Храм в честь святого мученика Алексия Нейдгардта, по улице Самочкина, д.2А – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 00.00 Божественная литургия;

Московское Благочиние

– МРО «Православный приход церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», по улицеАлександра Люкина, д.9 – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 00.00 Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный приход церкви во имя преподобного Серафима Саровского города Нижнего Новгорода», по улице 50 лет Победы, д.7а – 7 января 00.00 Божественная литургия, 8.30 Божественная литургия;

– МРО «Православный приход церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери города Нижнего Новгорода», поселок Березовая Пойма, по улице Лучистая, д.3 – 7 января 00.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы города Нижнего Новгорода», по улице Топольная, д.11 – 7 января 9.00 Божественная литургия;

Нагорное Благочиние

– Храм в честь Владимирской-Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества, по улице Бекетова, дом 69/1 – 6 января 23.30 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Храм во имя Всех Святых в Марьиной Роще, Марьина Роща – 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Храм в честь Державной иконы Божией Матери, ул.Медицинская, дом 18 – 6 января 23.30 Божественная литургия;

– Храм во имя святой мученицы Людмилы княгини Чешской, по улице Преображенская, дом 35 – 7 января 8.30 Божественная литургия;

Нижегородской Благочиние

– Храм во имя Всемилостивейшего Спаса, по улице Горького, 177а – 6 января 17.00 Вечернее богослужение,00.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Храм в честь святой мученицы царицы Александры к.п. Зелѐный город – 7 января 00.00 Божественная литургия;

– Храм в честь пророка Илии, по улице Ильинская, 9 – 7 января 1.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи; Ивановский съезд, 1б – 6 января 23.00 Божественная литургия;

– Храм в честь преподобного Сергия Радонежского; по улице Сергиевская, 25а – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Успения Божией Матери; переулок Крутой, 3 – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Знамения Божией Матери и святых Жен-Мироносиц; улица Добролюбова, 13а – 7 января 00.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Преображения Господня (Старопечерская); слобода Печеры, 124 – 7 января 00.00 Божественная литургия, 7 января 8.00 Божественная литургия;

– Храм в честь святителей Московских Нижегородского подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря; по улице Короленко, 14 – 6 января 23.45 Божественная литургия;

– Храм в честь преподобного Симеона Столпника в Нижегородском кремле; Кремль – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 00.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Живоначальной Троицы (Высоково); по улице Овражная, 94 – 6 января 22.00 Вечернее богослужение и Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»; Зеленский съезд, 3 – 7 января 7.30 Божественная литургия;

– Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы; по улице Заломова, 21а – 7 января 00.00 Божественная литургия, 9.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановка); по улице Рождественская, 34 – 7 января 00.00 Божественная литургия, 9.00 Божественная литургия;

– Храм в честь святых апостолов Петра и Павла; по улице Горького, 141а – 6 января 22.30 Вечернее богослужение и Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Воскресения Христова; по улице Шевченко, 1а – 7 января 00.00 Божественная литургия, 9.00 Божественная литургия;

– Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; по улице Нестерова, 2 – 6 января 23.00 Вечернее богослужение, Божественная литургия, 7 января 9.00 Божественная литургия;

– Храм в честь святой равноапостольной княгини Ольги; по улице Верхнепечерская, 8а – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы; по улице Большая Покровская, 30 – 7 января 8.00 Божественная литургия;

– Храм в честь святителя Алексия, митрополита Московского; Похвалинский съезд, 5а – 6 января 23.00 Вечернее богослужение и Божественная литургия;

– Храм в честь Вознесения Господня; по улице Ильинская, 54 – 6 января 17.00 Вечернее богослужение;

Приокское Благочиние

– МРО «Православный Приход церкви во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона города Нижнего Новгорода», проспект Гагарина, д. 119а – 6 января 23.00 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход церкви в честь Казанской иконы Божией Матери города Нижнего Новгорода», поселок Ближнее Константиново, по улице Героя Борисова, д. 17 – 6 января 22.00 Всенощное бдение, 7 января 00.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской Академии МВД России города Нижнего Новгорода», Анкудиновское шоссе,3 – 6 января 22.00 Всенощное бдение, 7 января 00.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца города Нижнего Новгорода», по улице Кащенко,31а – 6 января 23.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Нижнего Новгорода», по улице Ларина, около д. 7 – 6 января 22.00 Всенощное бдение, 00.00 Божественная литургия, 7 января 09.00Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход храма во имя святой блаженной Матроны Московской города Нижнего Новгорода», по улице Академика Сахарова, около д.18 – 6 января 23.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход церкви во имя святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира деревня Сартаково, по улице Нагорная, д.1 – 6 января 22.00 Божественная литургия;

– МРО «Православный Приход церкви в честь святителя Спиридона Тримифунтского п. Новинки города Нижнего Новгорода», переулок Спасский, д. 1 – 6 января 22.00 Божественная литургия, 7 января 00.00 Божественная литургия;

Сормовское Благочиние

– Спасо-Преображенский собор, по улице Щербакова, д.11 – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.40 Божественная литургия, 7 января 06.30, 8.30 Божественная литургия;

– Храм Святой Живоначальной Троицы, по улице Кима, д.77 – 7 января 00.00 Божественная литургия, 7 января 8.00 Божественная литургия;

– Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, по улице Планетная, 25 б – 6 января 23.40 Божественная литургия, 7 января 8.00 Божественная литургия;

– Храм в честь св. блгв. кн. Александра Невского, по улице Баррикад, д.3 – 6 января 16.30 Вечернее богослужение, 23.40 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия;

– Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость», проспект 70 лет Октября, д.2 – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.40 Божественная литургия, 7 января 8.00 Божественная литургия ;

– Храм Всех Святых, по улице Коновалова, д.26 а – 6 января 17.00 Вечернее богослужение, 23.40 Божественная литургия, 7 января 8.30 Божественная литургия.