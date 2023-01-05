Резкое похолодание до -22 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 5 января. Фото: Мария АНАНОВА

Морозы до -22 градусов придут в Нижний Новгород уже в четверг, 5 января 2023 года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Так, с утра будет идти небольшой снег. Согласно «Яндекс.Погоде», он продолжится весь день. При этом в утренние часы температура воздуха составит от -8 до -9 градусов. А вот днем в Нижнем Новгороде похолодает до -12 градусов. Также стоит отметить, что нижегородцев наконец-то встретит солнце.

Примечательно то, что температура продолжит снижаться. К вечеру термометры покажут от -12 до -15 градусов. А ближе к ночи температура воздуха будет колебаться от -16 до -22 градусов. Ветер ожидается западный и северо-западный, со скоростью до 2,7 метров в секунду.

Напомним, похолодание до -30 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на Рождество.