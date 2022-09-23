День рождения Петропавловской церкви

Великий чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

В Арзамасе освящен храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это первый вновь возведенный в городе храм за последние 150 лет.

Великий чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

– Пусть этот храм послужит для вас, ваших детей и внуков, будет путеводной звездой на встречу ко Господу. Для этого и предназначен храм – чтобы вера в сердцах укреплялась, – сказал владыка Георгий. – Прошел немалый срок с момента закладки первого камня. Не все так быстро строилось и совершенствовалось, но Господь, видя веру и усердие, благословил сердца попечителей. И сегодня мы видим наш благолепный, как невеста Христова, храм.

Управляющий Нижегородской епархией вручил награды тем, кто внес значительный вклад в строительство. Главный ктитор Петропавловского храма, главный советник генерального директора – председатель научно-технического совета АПЗ Олег Лавричев награжден медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича I степени и стал первым обладателем этой награды всех трех степеней.

В возведении храма огромную роль сыграла Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие», на одном из совещаний которой и было получено благословение на его строительство. Члены Ассоциации во главе с тогда ее председателем Олегом Лавричевым стали первыми попечителями возведения величественного храма.

В этот день митрополит Георгий также освятил установленную у храма каменную стелу с резным изображением креста – хачкар. Архитектурный памятник стал подарком армянской семьи Патеян, проживающей в Арзамасе. Хачкар установлен в память жертв геноцида армян в 1915 году и в знак дружбы братских народов России и Армении.

Как строили храм

Май 2014 г. – на ул. Чехова состоялась закладка нового храма.

Август 2016 г. – первое богослужение.

Июль 2018 г. – первая архиерейская Божественная литургия.

Май 2019 г. – освящены и установлены купола и кресты, богослужения в храме стали проводиться каждое воскресенье.

Март 2022 г. – освящено 9 колоколов для звонницы.

Сентябрь 2022 г. – совершен чин Великого освящения.

От первого лица

Олег Лавричев, главный ктитор Петропавловского храма, главный советник генерального директора – председатель научно-технического совета АО «АПЗ», сказал:

– Благословение на закладку новой церкви владыка Георгий дал в правильном месте – на той площадке, где встречаются крупные, средние предприятия и малый бизнес. Мы видели, как поэтапно воздвигаются стены, освящаются купола, колокола. Сегодня стали свидетелями освящения храма. Он воздвигнут на средства многих попечителей и прихожан, которые внесли не только материальный, но и свой духовный вклад. Это самый большой деревянный храм в Нижегородской митрополии. Прихожане ежедневно приходят на богослужения, церковь всегда наполнена людьми. Уверен, Петропавловская церковь освящена на многая и благая лета.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина