На адреналине

В прошедшие выходные арзамасские приборостроители испытывали свои возможности в экстремальном забеге «Стальной характер».

Всероссийский мультиспортивный проект уже традиционно проходил на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» в Богородском районе. Более 3000 человек решилось на это испытание. От Арзамасского приборостроительного завода в забеге участвовали две группы: команда Молодежного совета «Стальные крылья» (18 человек) и представители первичной профсоюзной организации (10 человек). Они бежали дистанцию в 9 километров.

«Стальной характер» – не просто забег, а спортивное испытание, граничащее с экстримом. На пути участников встречались различные препятствия: барьеры разной высоты, грязевые ямы, ледяные ванны, гигантские батуты, трасса с колючей проволокой над головой, вертикальная сетка, темные тоннели, глиняные горы и многое другое. Некоторые этапы пройти самостоятельно было практически невозможно, и здесь на выручку приходили коллеги.

– Благодаря взаимопомощи и поддержке, все вместе мы смогли преодолеть препятствия, предложенные организаторами забега, – поделился участник команды «Стальные крылья», инженер-электроник отдела главного конструктора Анатолий Шилов. – Я недавно вступил в Молодежный совет, и поездка на «Стальной характер» помогла мне познакомиться с ребятами.

Пачкались в грязи и купались в ледяной воде наравне с представителями сильного пола и хрупкие девушки. В составе заводских команд их было семь.

– Это было незабываемо! Поборола свой страх и покорила трассу, – рассказала Алина Беспалова, инженер-технолог ТОМ СГТ. – Спасибо мужчинам, которые нас вытаскивали и придерживали, а также носили за нас тяжелые мешки с песком на одном из испытаний. А когда я полностью выбилась из сил, моральная поддержка друзей помогла мне поверить в себя и дойти до финиша.

В «Стальном характере» отсутствует соревновательная часть, время прохождения трассы не засекается. Самое главное – дойти до финиша, даже если перед вами встанет стена высотой в два с половиной метра.

– Давно мечтал попасть на «Стальной характер», и вот я здесь. Больше всего понравились грязевые ванны и прыжки в воду с высокого трамплина. А самым сложным испытанием стали два крутых подъема в гору. Спасибо Молодежному совету за возможность принять участие в таком крутом спортивном мероприятии, – поделился Сергей Маркелов, инженер-технолог цеха №56.

Всероссийский мультиспортивный проект уже традиционно проходил на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» в Богородском районе

На память об экстрим-забеге у каждого участника остались не только незабываемые эмоции от преодоления дистанции и яркие воспоминания о живописной природе, но и стильная памятная медаль.

– На забеге адреналин зашкаливал. Бег по пересеченной местности с препятствиями выматывает. Но когда доходишь до финиша, испытываешь восторг и гордость за то, что смог это сделать! – рассказал участник профсоюзной команды, инженер-электроник ОГК Александр Крутов.

Екатерина Ядрова

Фото автора и из личного архива Андрея Тетерина