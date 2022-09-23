Генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, заместитель коммерческого директора по гражданской продукции АПЗ Игорь Мусаров, директор по развитию ООО «Техномер» Владимир Левандовский

Экспозиция Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина (АПЗ) была представлена на XI Петербургском международном газовом форуме – важнейшем отраслевом мероприятии нефтегазовой отрасли.

АПЗ – постоянный участник форума, ключевой темой которого в этом году стало импортозамещение в нефтегазовой промышленности, что особенно актуально в условиях действующих против России санкций. В рамках форума проходила выставка «Инновации в газовой отрасли», где были представлены действующие и перспективные технологии, продукты, товары и услуги.

– Это одно из самых масштабных бизнес-событий газовой индустрии, на котором завод демонстрирует свои изделия, – отметила директор ООО «Арзамасский торговый дом», начальник отдела гражданской продукции Светлана Кремнёва. – На нашем стенде были представлены турбинные расходомеры ТПР и ТПРГ, ротаметры, востребованные счетчики газа СГ, комплексы для измерения количества газа СГТ16Э, СГ-Суперфлоу, а также перспективный комплекс учета газа на базе счетчиков СГ с корректором ТМ 270 от компании ООО «Техномер». Участие в форуме дает возможность не только расширить географию продаж гражданской продукции, но и найти партнеров для усовершенствования приборов расходометрии под требования газовой отрасли.

У выставочного стенда АПЗ заместитель главного конструктора по работе с контрагентами и сертификации Виктор Кочнев и директор ООО «Арзамасский торговый дом», начальник отдела гражданской продукции Светлана Кремнёва

Большая делегация АПЗ под руководством генерального директора Андрея Капустина приняла участие в работе форума. В ее составе были заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Игорь Мусаров, заместитель главного конструктора по работе с контрагентами и сертификации Виктор Кочнев, ведущие конструкторы ОГК.

– Совместно с компанией ООО «Техномер» проведен ряд встреч с руководителями метрологических служб ПАО «Газпром», выявлены требования заказчика к нашей продукции, определены объемы рынка, – отметил Игорь Владимирович.

Ирина Балагурова

Фото Оксаны Скопцовой