Пасмурные и дождливые выходные ожидаются в Нижнем Новгороде 23-25 сентября 2022 года

Небольшой дождь ожидается в субботу утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По-осеннему пасмурная и дождливая погода сохранится в городе в выходные. По данным сервиса Яндекс.Погода, в дневные часы будет не теплее +14, а ночью - в районе +7. Такие температурные условия будут сопровождаться осадками, повышенной влажностью и слабым ветром. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября 2022 года.

Так, в пятницу, 23 сентября, ожидается пасмурная погода. Столбик термометра в дневные и вечерние часы покажет +13...+14 градусов. Ночью от +11 до +13, возможен небольшой дождь. Влажность в течение дня высокая — до 94%, из-за чего температура воздуха будет ощущаться прохладнее на пару градусов. Ветер северный до 3,3 метров в секунду.

Небольшой дождь сохранится и в субботу утром. Температура воздуха в первой половине дня составит от +11 до +14 градусов, причем наиболее высокие значения ожидаются в дневное время. Ближе к обеду осадки прекратятся, однако пасмурная погода сохранится до глубокой ночи. Температура воздуха в послезакатные часы составит всего +9...+10 градусов. Ожидается преимущественно южный ветер с со скоростью до 6,1 метров в секунду, сохраняется повышенная влажность.

25 сентября в первой половине дня облачно с прояснениями, температура воздуха составит от +8 до +12 градусов. Во второй половине дня пасмурно. В вечерние часы температура воздуха составит не более +10 градусов, а ночью от +7 до +9. Ветер преимущественно юго-восточный до 5,7 метров в секунду, влажность воздуха до 93%.

По прогнозам синоптиков, следующая рабочая неделя ожидается еще прохладнее, в дневные часы ожидается около +12, возможны и осадки.