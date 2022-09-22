Кто сейчас рискует заразиться ВИЧ.

Сериал «Нулевой пациент», который рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, стал хитом этого лета и вновь всколыхнул интерес к теме ВИЧ и СПИД. Хотя со времен событий фильма (а это конец 80-х) многое изменилось. Сегодня пациенты с таким диагнозом строят счастливую жизнь, рожают здоровых детей и имеют все шансы дожить до глубокой старости. Разумеется, если им вовремя поставят диагноз и незамедлительно начнут лечение.

О том, как сегодня живут пациенты с ВИЧ, как предупредить болезнь и о роли фильма в её понимании, мы побеседовали с руководителем Нижегородского центра по борьбе со СПИД Соломоном Апояном.

Правда и вымысел

- Соломон Айказович, невероятная популярность сериала «Нулевой пациент» говорит о том, что интерес к теме ВИЧ сегодня очень высок. Ощутил ли ваш центр влияние этого фильма?

- Это очень здорово, что стали появляться такие фильмы и сериалы, это помогает в расширении массового тестирования населения. Чем выше интерес к этой теме, тем больше тестирований, тем больше мы выявляем людей, у которых ВИЧ никак не проявляется, но которые уже заражены. А чем раньше болезнь выявлена, тем раньше можно начать лечение. В итоге это спасённая жизнь.

- Сейчас с помощью интернета в вашем Центре можно проконсультироваться абсолютно анонимно. Много ли таких обращений?

- С каждым днём их всё больше. Люди задают вопросы – как тестироваться, что делать. Мы консультируем и помогаем людям преодолеть страх и узнать всё о своём здоровье. Побеседовать можно и с нашим психологом — лично и анонимно. Для многих такая беседа очень важна.

- Где можно быстро пройти тестирование на ВИЧ, и как часто нужно это делать?

- Мы рекомендуем проходить тест на ВИЧ раз в год, если человек живёт размеренной жизнью, и у него нет никаких рисков. Если риски есть – то раз в полгода. Тест на ВИЧ для граждан России бесплатный, и сдать его можно как у нас в Центре по борьбе со СПИД, так и в своей поликлинике.

- В XX веке СПИД считался болезнью наркоманов. И во многом это действительно было так. А кто сейчас в группе риска?

- Люди, которые живут обычной жизнью, и неважно, бизнесмен это, врач, учитель, сторож или сантехник. Риск есть для всех, потому что основной путь передачи – незащищённый половой контакт.

Жить долго и счастливо

- Что изменилось в отношении людей к ВИЧ за последнее время?

- Главное, ВИЧ теперь не относится к смертельным заболеваниям. Если следовать назначенному лечению, конечно. В этом случае вирусная нагрузка в крови снижается до минимума, вирус перестает оказывать разрушительное воздействие на организм, человек уже не передаёт партнеру. ВИЧ-положительные рожают здоровых детей, и не по одному, а по два, три. Это существенный прорыв в медицине. Люди с вирусом живут полной жизнью, занимаются повседневными делами. В современном мире ВИЧ по сути – хроническое заболевание.

- Несмотря на это, не все готовы принять родственника, друга или коллегу с ВИЧ. Как ему вписаться в социум?

- Эта проблема сохраняется с тех пор, когда лечения не существовало. Поэтому не каждый готов открыться. У нас есть те, кто говорит о своём ВИЧ-положительном статусе открыто. Эти люди выступают по ТВ, в газетах, проводят занятия по адаптации для пациентов. Вместе с вами – СМИ, мы стараемся объяснять, две главные вещи: первая – никто от ВИЧ не застрахован, вторая – человек, принимающий препараты, абсолютно безопасен для окружающих. Общество должно принять людей с ВИЧ. Надеюсь, что это осознание рано или поздно наступит.

Не верьте страшилкам

- Но определенные предрассудки пока сохраняются. В частности, в родительских чатах опять появились страшилки про иголки в сидениях, заусеницы на поручнях в транспорте и тому подобные вещи, якобы заражающие людей ВИЧ. Как успокоить родителей?

- Мошенники часто распространяют такую информацию, но ещё не было ни одного случая заражения ВИЧ подобным образом. Даже когда люди наступали на иголки. А вот столбняк таким образом подхватить действительно реально. Чтобы передать вирус, нужно, чтобы свежая кровь попала в кровоток здорового человека, а это крайне маловероятно, если это кем-то брошенная иголка на улице. Но если вдруг такая ситуация случилась, всегда можно проконсультироваться у нас в центре.

- В последние месяцы говорили о проблемах с поставками некоторых лекарств из-за санкций. Есть ли такие сложности с лекарствами для ВИЧ-позитивных?

- У нас таких трудностей нет, на каждого пациента хватает как отечественных препаратов, так и зарубежных. Никаких сбоев в поставках не было.

И я надеюсь, что вскоре мы сможем от этой болезни окончательно избавиться, потому что идёт разработка вакцины. Ещё до пандемии у меня была встреча с представителями научной среды, которая будет проводить клинические испытания вакцины, и наш центр тоже будет участвовать в этих испытаниях.