Где находятся военкоматы и призывные участки в Нижнем Новгороде: полный список адресов и телефонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить военную подготовку. Призывом в регионах будут заниматься военные комиссариаты, а главы субъектов должны оказывать им всю необходимую поддержку. Рассказываем, где находятся военкоматы и призывные участки в Нижнем Новгороде.

Всего на территории Нижнего Новгорода находится пять военных комиссариатов: в основном они обслуживают сразу два района, исключение составляет лишь автозаводский военкомат.

Военкоматы Нижнего Новгорода – адреса и телефоны

Автозаводский район - ул. Школьная, д. 11 +7 (831) 295-03-79

Ленинский и Канавинский районы - ул. Героя Чугунова, д. 7, +7 (831) 252-77-21

Приокский район и Новинский сельсовет - ул. Голованова, д.25 +7 (831) 466-53-97

Советский и Нижегородский районы - ул. Ванеева, д. 77 +7 (831) 428-75-49

Сормовский и Московский районы - ул. Васенко, д. 9 +7 (831) 224-75-56