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Спорт22 сентября 2022 7:36

Легкоатлетический стадион планируют создать на месте «несуществующей спортшколы» на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде

На этом стадионе будут заниматься метатели диска, копья и молота
Мария СОРОКИНА
Сейчас на этом месте располагается огороженный забором пустырь.

Сейчас на этом месте располагается огороженный забором пустырь.

Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде планируют создать новый стадион для легкоатлетов. Его разместят на одном из участков спортивной школы олимпийского резерва №1 в Автозаводском районе города. Здесь будут тренироваться будущие олимпийцы — метатели диска, копья и молота. О планах по строительству стадиона корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказали в в городском департаменте физической культуры и спорта.

Новый объект создадут на участке у дома №44 по проспекту Молодежному. Эта территория числится за МБУ КСШОР №1 еще с момента ее основания, но пока не выглядит полноценной тренировочной площадкой.

- На земельном участке расположено деревянное помещение размером 8 на 12 метров, которое используется для хранения спортивного инвентаря и раздевалки для спортсменов. Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании других лиц, на участке отсутствуют. Благоустройство, уборка данного земельного участка (спортивной площадки) осуществляется полностью силами и средствами МБУ КСШОР № 1. Планируется на этом земельном участке обустроить стадион для легкоатлетических метаний, - рассказали в департаменте.

Напомним, 14 сентября депутаты городской Думы провели выездное заседание, в ходе которого оценили состояние городских общественных пространств. Как сообщает ИА «Время Н», глава Автозаводского района Александр Нагин обратил внимание присутствующих на огороженный забором пустырь, именуемый школой олимпийского резерва.

-Здесь мы вырастили олимпийскую чемпионку Наталью Садову. Мне стыдно и городу всему стыдно. А ее ученик в Японии занял второе место, - заметил он.

Глава района предложил отдать этот участок министерству спорта, однако теперь выяснилось, что это не требуется.