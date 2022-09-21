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Происшествия21 сентября 2022 15:00

Родственники искали четыре дня: пьяный нижегородец насмерть забил тещу кружкой и закопал тело у себя в огороде

Житель Ардатовского района до смерти избил тещу и спрятал тело на придомовом участке
Мария СОРОКИНА
Когда 57-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, зять спрятал ее тело в огороде.

Когда 57-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, зять спрятал ее тело в огороде.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

48-летнего мужчину подозревают в причастности к гибели женщины в Ардатовском районе Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагический случай произошел в одном из частных домов в селе Чуварлейка утром 16 сентября.

- В ходе семейной ссоры нетрезвый подозреваемый жестоко избил мать своей сожительницы, а также нанес по голове несколько ударов металлической кружкой. После того, как 57-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, зять перенес тело погибшей за территории своего придомового участка и сокрыл его, закопав в землю, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Родные женщины не знали о случившемся и безуспешно пытались связаться с ней. Многочисленные попытки не дали никакого результата. Почувствовав неладное, родственница погибшей обратилась в полицию с просьбой начать поисковые мероприятия. Тело погибшей обнаружили лишь спустя четыре дня после трагедии, в минувший вторник.

Подозреваемого нашли и задержали. Мужчина во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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