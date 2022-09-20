Пассажирский автобус с людьми загорелся в Дзержинске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Дзержинске Нижегородской области днем 20 сентября загорелся пассажирский автобус № 210, полный людей. Только чудом никто из них не пострадал. Зато сам автобус сгорел полностью.

- Сообщение о возгорании автобуса поступило в 13:30 20 сентября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Инцидент произошел с автобусом № 210, следовавшим из Нижнего Новгорода в поселок Березовая пойма. Сам пожар произошел на остановке «поселок Северный».

По данным спасателей, на место происшествия сразу была направлена пожарная бригада. Пожару был присвоен первый уровень сложности. К моменту прибытия пожарных из салона самостоятельно эвакуировались 15 человек. Детей среди пассажиров не было.

- К 13:50 пожар был полностью ликвидирован, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако сам автобус сгорел полностью.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария с участием автобуса произошла днем 6 сентября на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Там автобус ЛиАЗ столкнулся с легковушкой и врезался в фонарный столб. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Большой Печерской. Автобус следовал в сторону «Шоколада» и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой «Шевроле», после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своем пути.