Обязательные паспорта для собак хотят ввести в Нижегородской области

В Нижегородской области хотят ввести новые правила содержания домашних животных. Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Нижегородской области хотят ввести обязательные паспорта для собак. Если этакое решение будет принято, владельцы будут обязаны прививать от бешенства и регистрировать всех собак независимо от породы, начиная с трехмесячного возраста. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в двухнедельный срок. Проект документа, предусматривающего дополнительные требования к содержанию животных, опубликован на сайте регионального правительства.

Если новые правила будут установлены, заводчикам придется убирать за своими питомцами, потому как правилами запрещается загрязнение домашними животными подъездов, лифтов, детских и спортивных площадок, тротуаров, парков и скверов и иных мест.

- При выгуле собак владелец животного осуществляет уборку продуктов жизнедеятельности животного, - говорится в проекте документа.

Более того, на территориях школ, детских садов, поликлиник и больниц собакам находиться будет запрещено. Самовыгул собак также не допускается.

Новые правила также запрещают содержание домашних животных на балконах и лоджиях, чердаках, подвалах и других подсобных помещениях общего пользования. В документе даже прописан метраж помещения, в котором может содержаться питомец: для собак от 25 кг и крупнее — не менее 2,5 кв. м; собак до 25 кг — не менее 1,5 кв. м; кошек — не менее 0,8 кв.м. Новые требования обязывают хозяев принимать необходимые меры для предотвращения лая собаки в квартире в период с 23 до 7 часов, а также при ее выгуле.

Отдельно в документе прописаны, казалось бы, очевидные вещи: нельзя выбрасывать животных на улицу, подбрасывать в приюты, истязать и наносить увечья, применять жестокие методы дрессировки и прочее.

Также правила регулируют и численность животных, однако здесь формулировка довольно размытая: «Количество содержащихся домашних животных должно определяться владельцем животных таким образом, чтобы обеспечить возможность индивидуального и соответствующего ухода за каждым домашним животным, включая обеспечение их личного пространства, возможности выгула, соблюдения безопасности при общении животных между собой».

Ужесточаются и требования к перевозке животных: кошек можно перевозить в общественном транспорте только в переносках, собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке (исключение составляют лишь собаки-поводыри). Выгуливать собак необходимо также в поводке и наморднике, обойтись без этих средств можно лишь в случае, если щенку меньше 3 месяцев, если это декоративная собака, которая в холке не превышает 25 сантиметров или это собака брахицефальных пород.

Учли разработчики новых правил и ситуации, когда крупных собак выгуливает ребенок или бабушка-божий одуванчик. Они предлагают запретить лицам, не способным контролировать поведение животного, ходить с ним на прогулку. Это же относится и к людям в состоянии опьянения. Возможно, если бы все соблюдали это правило, то не возникало бы ситуаций, как в ЖК «Седьмое небо», где недавно хозяйский алабай набросился на женщину и покусал ее.

Также в новых правилах прописано, что за их нарушение хозяева несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Нижегородской области. А вред, причиненный домашними животными, возмещается их владельцами в соответствии с законами РФ.