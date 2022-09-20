Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 20 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде сегодня, 20 сентября. Соответствующее постановление подписал на прошлой неделе глава города Юрий Шалабаев.

- По моему распоряжению часть социальных объектов уже подключена. С 20 сентября начнётся подача тепла в жилые дома и оставшиеся объекты социальной сферы. Большая ответственность лежит и на ДУКах, и на ТСЖ, поскольку необходимо отладить внутридомовые системы теплоснабжения. Держим этот вопрос на контроле, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал досрочно: в связи с резким похолоданием 6 сентября тепло начали давать в социальные учреждения - школы, детские сады, больницы. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать и в квартиры нижегородцев. Как отмечают специалисты, с начала пуска тепла до момента, когда оно начнет поступать в квартиры, может пройти не менее 3-5 дней. Эти сроки зависят не только от ресурсоснабжающих компаний, но и от ДУКов и ТСЖ.

Кстати, за последние 10 лет отопительный сезон в Нижнем Новгороде никогда не начинали так рано, как в этом году. В прошлом году отопление начали подавать с 15 сентября, в позапрошлом – 22 сентября. В 2013 году отопительный сезон начался 4 октября, в 2015 – 1 октября, с 2016 по 2020 год тепло стало поступать только в третьей декаде сентября.

Сейчас в Нижнем Новгороде наблюдается небольшое потепление, однако уже к выходным температура воздуха опустится до +8 градусов, а ночью и вовсе не превысит отметки в +5, так что решение о пуске тепла в квартиры нижегородцев можно назвать своевременным.