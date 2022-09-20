Нижегородские дорожные полицейские нашли водителя, сбившего насмерть 82-летнюю бабушку

ДТП произошло в минувшую пятницу вечером. Фото: принтскрин видео.

Страшное ДТП произошло в минувшую пятницу вечером в Дальнеконстантиновском районе. Иномарка на полном ходу сбила пожилую женщину на «зебре» и скрылась с места происшествия. От полученных травм бабушка скончалась на месте, медики уже ничем не смогли ей помочь. Спустя несколько дней виновника аварии все-таки нашли и задержали.

Как рассказали в ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД, ДТП произошло в 19:45 на 61 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов. 82-летняя женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент на дороге появился автомобиль, который сшиб ее.

Виновника аварии установили достаточно быстро. Им оказался 34-летний водитель BMW X-5.

-На месте ДТП были установлены и изъяты детали скрывшегося транспортного средства по которым была установлена марка автомобиля и его цвет. В ходе мониторинга системы «Поток» данное транспортное средство было установлено. Водитель задержан, - рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району Роман Жуков.

Подозреваемому грозит ответственность по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека сопряженное с оставлением места происшествия». По этой статье подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Как отметили полицейские, если бы мужчина остановился и попытался оказать помощь пострадавшей, то его наказание могло бы ограничиться принудительными работами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя, по вине которой погиб мотоциклист. Авария произошла 17 сентября около Речного вокзала.