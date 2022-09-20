В Нижнем Новгороде показали уникальные кадры с летающей машиной «Волгой» 60-х годов

Летающая "Волга" на главной площади Нижнего Новгорода. Фото: принтскрин видео.

Немногие сегодня вспомнят, что в 1963 году завод ГАЗ показал единственную в своем роде летающую «Волгу». Автомобиль ГАЗ-16 буквально парил на воздушной подушке, нагнетаемой двумя мощными вентиляторами. Такому чуду инженерной мысли позавидовали бы герои фильмов «Хочу в тюрьму» и «Такси». Автомобиль действительно поражает не только своим неземным дизайном, но и внушительными характеристиками. Он может передвигаться на шасси или парить на расстоянии 15 см от земли. На скоростной трассе эта «Волга» могла разогнаться до 170 км в час, что в общем-то неплохой показатель для своего времени. Чудо-машина могла передвигаться и по воде, правда оставляла за собой сильный туман.

- Это внедорожник. Вот согласитесь, этому транспорту такое определение подходит куда больше, чем современным паркетникам повышенной проходимости, - восхищенно заметил нижегородец Антон NinoAnimated.

Молодой человек нашел в сети то самое раритетное видео, снятое кинематографическим отделом Горьковского автомобильного завода, и раскрасил его, чтобы все желающие посмотрели исторические кадры, на которых «Волга» пролетает мимо Нижегородского кремля, обгоняет другие автомобили на шоссе, парит над землей в поле и даже над водой.

- Вот представьте, на дворе 1963 год, вы интеллигентный горьковчанин. Идете себе по площади Минина и вдруг видите вот это (парящую «Волгу», прим.). Какими именно словами вы выразите свои впечатления? - задался вопросом молодой человек и призвал отвечать в комментариях.

Справка:

ГАЗ-16 экспериментальный автомобиль который был разработан на Горьковском автозаводе в 1960 году под руководством конструктора Алексея Смолина. Это была одна из попыток создать универсальный наземный транспорт. У конструкторов не было четкого представления о том, как такие автомобили могут использоваться в быту. Кроме того, они имели ряд недостатков, поэтому серийного выпуска не было и со временем работы в этом направлении были прекращены.

Подробнее о летающих «Волгах» и других интересных нижегородских автомобилях сегодня можно узнать в музее истории ГАЗ.