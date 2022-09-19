Раненую краснокнижную неясыть спасли в Нижнем Новгороде

Сейчас птица находится на лечении в зоопарке. Фото: пресс-служба регионального Росприроднадзора.

На днях на выезде из областного центра жительница Выксы заметила нечто странное — что-то шевелилось на обочине. Женщина подошла, чтобы рассмотреть поближе. Как оказалось, это была напуганная и дезориентированная птица, которая никак не могла взлететь. По виду бедолага похожа на сову. Женщина сжалилась и на одну ночь приютила птицу у себя. Уже находясь дома, нижегородка стала опрашивать всех своих знакомых и выяснила, что перед ней очень редкая птица — длиннохвостая неясыть. Эта птица занесена в Красную книгу России. Узнав такое, женщина немедленно обратилась в Росприроднадзор и сообщила о находке.

О своей находке женщина сообщила в Росприроднадзор. Фото: пресс-служба регионального Росприроднадзора.

- Инспекторы ведомства оперативно выехали на место и, поблагодарив неравнодушную семью, забрали травмированную птицу. Пострадавшая была доставлена в ветеринарный центр нижегородского зоопарка «Лимпопо». При первичном осмотре было установлено, что возраст птицы около трех с половиной лет. Подтвердилось и подозрение на перелом правого крыла. Что именно произошло, установить сейчас крайне сложно. Скорее всего, при перелете через автодорогу птица попала в поток машин, где и произошло столкновение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После осмотра птицу решено было на время оставить в зоопарке, где ее более тщательно осмотрят, подлечат и будут содержать до полного заживления травмы.

- По словам ветеринаров, сейчас она находится на карантине под постоянным наблюдением. Проводится симптоматическое лечение. Пока птица отказывается самостоятельно есть, сказывается стресс. Но в целом прогноз специалистов благоприятный. Инспекторы Росприроднадзора продолжают следить за судьбой пострадавшей, - добавили в Росприроднадзоре.

Специалисты искренне надеются, что после реабилитации неясыть сможет вернуться в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе нижегородцы спасли раненого ястреба-тетеревятника.